Пандемия произвола!

Россия вступила в фазу антиконституционного произвола, чинимого чиновниками с целью наживы. Вторая волна пандемии вызвана тем, что снизился темп прививок, поскольку народ разъехался по отпускам, каникулам и «отловить» непривитых становится все труднее. Продавцы вакцины теряют доходы, надо поправлять положение и вводить меры принуждения. Вот и ввели! Но откуда недоверие к антиковидным мероприятиям и нежелание прививаться вакцинами против КОВИД-19? Давайте разберемся.
Так называемые международные исследователи демографии в последние годы убеждали мировое сообщество в том, что Земля перенаселена и не в состоянии прокормить огромную армию людей. В России эту идею долго навязывал обществу Председатель Правления ПАО «Сбербанка» Г. Греф. Аргументы такие: если в 1960 году на Земле проживало 3 миллиарда людей, то по данным 2019 года — 7,6 миллиарда человек. Рост более, чем вдвое!
Эти господа откровенно намекали, что численность населения надо сокращать!… Но люди не дети, они прекрасно представляют как сокращают число живущих на Земле. Можно развязать мировую войну, а можно создать голод, эпидемию или пандемию, дефицит лекарств или нейтрализовать здравоохранение.
И вот на арену выходит КОВИД‑19. Он — возбудитель странного заболевания. От КОВИДа не умирают и КОВИДом не болеют
Люди умирают от своих существующих недугов, которые вроде бы обостряет КОВИД. Проверить это никак нельзя. Ведь человек умер, к примеру, от воспаления легких, но от этой болезни часто умирали и в прошлом, вот только сегодня это списывают на КОВИД. Следовательно, чтобы не умереть от КОВИДа, надо не иметь никаких заболеваний, а чтобы исключить заболевания, надо, чтобы каждый гражданин ежегодно проходил диспансеризацию, чтобы можно было выявить заболевания на ранней стадии и своевременно купировать болезнь. Это положение подтверждается рекомендацией людям старше 60 лет перейти на самоизоляцию, чтобы не подцепить КОВИД, ведь у людей старшего возраста всегда много болезней.
Вроде бы, все просто! Но тогда не понятно, почему Россия перешла от государственной медицины, которая лечила людей, к страховой, которая не лечит, а продает медицинские услуги. За время страховой медицины в России число государственных больниц с 12 000 уменьшилось до 5 500 единиц. Вдвое сократилось число коечных мест в стационарах. Лекарства по баснословным ценам недоступны большинству населения. О качестве медицины можно судить по следующим цифрам. В 2019 году выявлено 114 миллионов заболеваний, то есть, заболела почти вся страна. При этом новообразования имели 1,7 миллиона человек, болезни органов кровообращения имели 5,136 млн человек, болезни органов дыхания у 52,278 млн человек. Вот реальные кандидаты для нападения КОВИД‑19!
Но как поступают правительственные чиновники? Может быть, они начали восстанавливать разрушенное здравоохранение? Ничего подобного! В разгар пандемии в 2020 году врачебный персонал был сокращен на 30 %, санитарки были переведены в уборщицы с понижением зарплаты и сохранением обязанностей! В московских больницах закрыли все инфекционные отделения и теперь больных свозят в одну больницу. Как понимать тот факт, что уже в ближайшее время невакцинированным москвичам смогут отказать в плановой госпитализации, а перед госпитализацией в московские больницы пациенты должны предоставить справку о сделанной прививке от КОВИД‑19? Причем, во внимание не берется то, что человек уже переболел, или у него есть противопоказания к вакцине… Иди и доказывай!
Что за дичь? Чиновники запрещают лечить людей от обычных болезней, которые как раз и являются причиной смерти при заражении КОВИДом. Мало того, после прививок люди все равно болеют, так зачем такое упрямство?
Давайте вспомним: мы делали прививки от кори, коклюша и других массовых болезней. Для каждой болезни была своя вакцина и прививки хватало на всю жизнь. Но для КОВИДа изобрели 163 вакцины, все они рекламируются круглосуточно, но, к сожалению, они не избавляют от заболеваний. Вирусологи заврались! Видя, что вакцина не оказывает нужного воздействия, они начали пропагандировать, что прививки нужно делать всем поголовно и каждый год. Не будет удивительным, если в скорости будут заставлять вакцинироваться каждый месяц.
26 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что делать прививки можно и людям, у которых имеются антитела. Кто сидит в этой организации, какие специалисты? Зачем делать прививку, если антитела уже есть?! Кстати, в прошлом году США вышли из этой организации, обвинив ее в непрофессионализме.
Вот эти действия и вызывают вопрос недоверия к вакцинации и недоверия к власти. <...>
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Секретарь ЦК КПРФ,
1-й зам. Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
Н. В. Арефьев
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