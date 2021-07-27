«Народный контроль КПРФ» в действии

Не так давно мы писали о ситуации, сложившейся у одного из жителей Симферополя. Проблема была в том, что МУП «Киевский Жилсервис» не хотел отремонтировать или заменить за свой счет пришедшее в негодность внутридомовое оборудование (трубу полотенцесушителя) в квартире обратившегося, заставляя пожилого человека, участника Великой Отечественной войны сделать это за свои средства.
Не видя выхода из сложившейся ситуации, мужчина обратился за помощью к депутату Симферопольского городского совета, первому секретарю Симферопольского горкома КПРФ Василию Саенко.
На основании обращения гражданина, в рамках проекта «Народный контроль КПРФ» был проведен общественный жилищный контроль, по результатам которого был оформлен акт, фиксирующий состояние оборудования. Далее акт был направлен в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым.
По данному обращению Инспекция провела внеплановую проверку на предмет соблюдения лицензионных требований при содержании общего имущества дома. По результатам проверки установлено нарушение требования Жилищного законодательства РФ.
В адрес МУП «Киевский Жилсервис» направлено предписание об устранении нарушений. Также руководство МУП сообщило представителям КПРФ о том, что предприятие закупит необходимые материалы и работы будут выполнены.
Если у вас возникли проблемы или вопросы, касающиеся жилищного законодательства, иных юридических аспектов, обращайтесь в «Народный контроль КПРФ».
Телефон +7 (978) 083 03 22. Адрес: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 10а.