Пенсионеры – игрушка в руках властей

4 июля СМИ объявили о великой «милости» Президента – о повышении пенсий с 1 августа 2021 года. Только вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть, поскольку обещанное не является повышением пенсий, это всего лишь возвращение украденных у пенсионеров денежных средств. Очень похоже, что эти «дары» были списаны с предвыборной программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости вернуть награбленное пенсионерам в полном объеме.
Нет сомнений, что все эти обещания — не что иное, как предвыборный подкуп населения. Это делается всякий раз! Перед выборами обещают, а в течение срока созыва Госдумы отнимают вдвое больше. Вспомните, ЧТО сулила пенсионерам партия власти «ЕР» перед прошлыми выборами. А, в итоге, повысила пенсионный возраст! Теперь перед выборами решили вернуть пенсионерам то, что украли в последние 5 лет.
СМИ сообщают: Владимир Путин выразил сожаление, что не все пенсионеры пользуются мерами государственной поддержки: «Даже в самые сложные дни мы заботимся о гражданах».
Ну, надо же! Оказывается, повышение пенсионного возраста — это забота, заморозка накопительной пенсии — это тоже забота, прекращение индексации пенсий нищим работающим пенсионерам и военнослужащим — тоже забота Президента и Правительства! И эти же самые лица уровень жизни населения опустили на 12 %!!!
Теперь, перед выборами, решили отдать украденное, наверное, с целью соблазнения избирателей проголосовать за доброту партии власти.
«Работающие и неработающие пенсионеры с 1 августа 2021 года будут получать свои накопительные пенсии.
Мы планируем увеличить среднюю пенсию до 30 000 рублей уже к 2022 году.
Правительство решило, что пенсионерам проиндексируют пенсию за все пропущенные с 2016-го годы и выплатят сумму, которую люди недополучили по причине заморозки. Владимир Путин отметил: «Пенсии — это святое. В результате всех поправок работающий пенсионер сможет рассчитывать на сумму в 80000 рублей».
Все это было украдено у пенсионеров за последние 20 лет. Заметьте, пенсии в России никогда не повышались, они только индексировались ниже уровня инфляции, загоняя пенсионеров в беспросветную нищету. Наши современные пенсии в 5 раз меньше, чем в странах Евросоюза. Что касается 80 тысяч рублей, то сказано же, «можете рассчитывать», а рассчитывать — это не значит получать!
Да все знают: то, что говорит Президент, выполняется, в лучшем случае, наполовину. И, даже если все эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы уже готовится новая пенсионная реформа, которая перекладывает ответственность за пенсионное обеспечение на самого будущего пенсионера. Если сегодня отчисления в Пенсионный фонд осуществляет работодатель, то по новому закону эти отчисления будет делать сам работник. В результате, его зарплата увеличится на 22 %, но эти 22 % он должен будет сам перечислять в Пенсионный фонд. Ну, а если не будет отчислять, то и пенсии у него не будет! Судя по российской зарплате, на пенсию в будущем будут претендовать очень немногие.
Скажете — это ложка дегтя в бочку меда? А когда было иначе? Эти приемы партия власти осуществляла всегда, потому что вся государственная политика действующего режима основана на лжи!