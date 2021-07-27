«А-а, это тот лысый, что приказал убить царя?»

Так ответил мальчик, ученик 7 класса одной из школ, когда в конце экскурсии гости музея знакомились с наградами колхоза «Россия»: знаменами, памятными Дипломами ВДНХ, сувенирами от гостей с Кубы, из Монголии, Венгрии, Германии, Японии, других стран. Среди знамен – бюст Владимира Ильича Ленина. Вот я и спросил: «Ребята, а вы не скажете, чей это бюст? Подумайте. Этого человека знает весь мир. Ну?»
Долгонько советовались…Тишина, перешептывание. А потом вдруг мальчишка в модных кроссовках и со смартфоном в руках громко изрек: «Знаю: нам же рассказывал учитель истории — этот лысый — тот, что приказал убить царя. Правильно? Только имя забыл».
«Может, Ленин? — подсказываю?» «Дааа! – обрадовался знаток. — Он. Потом он в колхозы загонял всех в деревнях, голод был…».
Все это не вымысел — правда. Не знают школьники ни Героев Социалистического Труда (а в районе их 11), хотя многих знал весь мир; ни знаменитых председателей колхозов Петра Переверзева, Илью Егудина, Владимира Криворотова; ни настоящих асов-комбайнеров Михаила Колоскова, Георгия Лысенко, Якова Михайленко, доярку Зою Лопатину. Да и редко кто знает Олега Кошевого, Володю Дубинина, Зою Космодемьянскую, список велик, к сожалению.
Причин много. Назову одну, которую можно исправить в каждой школе, ДК, библиотеке. В каждой советской школе обязательно были или музей, или комната боевой и трудовой славы, картины о героях страны, о Ленине, молодогвардейцах, не говоря уже о Ленинских комнатах, уголках. Замечательные Ленинские музеи были в Калининской, Октябрьской, Восходненской, Красногвардейской школах, в остальных – тоже, чуть поменьше, порой просто класс-музей. Да, сейчас, много глаголят о патриотизме, но медленно идет процесс возрождения музеев в школах, не встретите вы в них ничего, как бы крамольного: ни о родном колхозе, ни о кавалерах ордена Ленина, ни фото или картинки с Лениным, например.
Не знают сейчас сельские школьники, что такое колхоз или совхоз, ни кто построил в селе школу, удивляются, как богато жили в СССР. Не знают и не верят. И вполне резонно спрашивают: «Зачем же разогнали колхозы? Почему сейчас все платное: и кружки, и учеба для многих, и села многие без газа, и в школах дают уроки часто приезжие учителя из других школ?»
Но сегодня о нашем музее, который остался единственным музеем колхоза в Крыму.
Наш музей — Народный музей ордена Ленина колхоза «Россия» основан был как школьный в 1962 году, потом решением правления колхоза передали под музей 2 квартиры в многоэтажке, замечательные мастера-музейщики, скульпторы, мастера диорам, художники, мастера дизайна создали здесь настоящий музей, имеющий статус всекрымского. В нем — история 10 сел нашего поселения. Тут есть отдел археологии, об основании первых сел и организации колхозов. Здесь бюсты Геров Соцтруда, фото фронтовиков, три великолепных диорамы, более 10 тысяч экспонатов.
Музей посетили делегации многих стран известные артисты, ученые, государственные деятели, среди них – Леонид Быков, Юрий Богатиков, Иннокентий Смоктуновский, Александра Пахмутова, наши земляки, в том числе Леонид Грач, Николай Багров, Георгий Капшук, Сергей Цеков, Владимир Терехов, Михаил Голубев, Владимир Лысенко, Сергей Богатыренко, многие другие, но речь не о масштабах и лицах.
Мы в музее организуем выставки, посвященные и Великой Октябрьской социалистической революции, и памятным датам времен СССР, и ко дню рождения В. И. Ленина, И. В. Сталина, В. М. Молотова (колхоз носил его имя), знакомим школьников в ходе экскурсий с советским образом жизни, а экспонатов у нас много. К тому же тут проходят и встречи ветеранов труда, «детей войны» со школьниками. Конечно, главное в них – рассказ о колхозе, его людях, талантах, наградах. Понятно, что аналогичная работа должна вестись во имя исторической памяти. Владимир Путин в статье о судьбах России и Украины вспоминает роль Ленина, СССР под руководством Сталина не случайно: это историческая правда. Понимаем, что работа нашего музея –капля в море, что в школах давно исчезли партийные организации, видим, как известные партийные лидеры стали обыкновенными ренегатами, что работать в сфере идеологии очень непросто. Но нам, коммунистам, уже в рядах КПРФ, конечно, надо вести работу по сохранению исторической правды о Великой стране СССР, ее фантастических успехах в экономике, социальной политике, науке, искусстве, спорте.
Что же крамольного в рассказах об этом детям, внукам? Ведь это правда, правда Ленина-Сталина, правда СССР, социализма, истории.
Николай Готовчиков,
основатель музея, гид, хранитель фондов
Фото предоставлено автором