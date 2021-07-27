Дорожает все, кроме совести

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предупредил россиян о росте цен на основные повседневные продукты к осени 2021 года. К сожалению, подобная ситуация складывается из года в год, а правящая власть вяло обещает все наладить и проконтролировать.
Цены несутся вскачь
Для многих граждан нашей необъятной и богатой страны июль ассоциируется с традиционным повышением цен на коммунальные услуги. Этот год не стал исключением. Но помимо сумасшедших цен на коммуналку, нас еще «обрадовали» тем, что осенью придется раскошелиться и на основные продукты питания. Об этом заявил газете «Вечерняя Москва» председатель Союза потребителей России. По его словам, к будущей осени подорожать может абсолютно все, но в то же время возможно и незначительное снижение стоимости сезонных продуктов, впрочем, последнее он обозначил, как кратковременное явление. Так, могут вырасти цены на макароны, хлеб, крупы – на то, от чего не может отказаться практически ни одна семья, особенно с низким доходом.
«Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые не эластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — сказал Петр Шелищ. Он также отметил, что на цены будет влиять рост предложения. Вот только откуда взяться богатому разностороннему выбору, он не уточнил, отметив, что нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом.
А кто будет производить, если за годы реформ доля сельхозпредприятий в производстве сельскохозяйственной продукции упала в среднем с 70–75 % до 45–55 %? Получается, мы половину закупаем за рубежом при нестабильном рубле, подверженном периодической девальвации.
А что у нас с импортозамещением? Чиновники бодро рапортуют об очередных успехах. Однако граждане могут видеть реальную ситуацию по своим убогим зарплатам, ассортименту и бурно растущим ценам в магазинах.
Чиновники Минсельхоза принялись убеждать недоверчивых граждан, что рост цен на продукты в этом году будет в пределах общей инфляции. Правда, так как инфляция ожидается на уровне не менее 5 %, то и это немало. Но, как показывает практика, их словам — грош цена в базарный день. У нас никогда в последние годы цены на вялых статистических 4–5 % не останавливались. Если мы посмотрим на регионы с максимальным ростом цен на социально значимые продукты, которые подорожали, не дожидаясь осени, то по данным, предоставленным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, лидерами областей являются:
Пензенская область — 21,1 %,
Рязанская область — 20,28 %,
Северная Осетия — 20,81 %,
Липецкая область — 20,75 %,
Воронежская область — 20 %,
Чувашия — 19,5 %,
Нижегородская область — 19,4 %,
Кабардино-Балкария — 19,3 %,
Калужская область — 19,2 %
Марий Эл — 19,1 %.
Рост цен на социально значимые продукты в этих регионах, отмечают эксперты, в три раза превысил местную инфляцию. Республика Крым в этот «почетный» список не вошла, но крымчане в разгар курортного сезона на своих кошельках традиционно чувствуют все «прелести» безудержного роста цен. По данным Росстата, индекс потребительских цен за июнь 2021 года составил 100,69 % по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении это составляет 6,5 % — и это максимум инфляции с августа 2016 года. Ведомство отметило, что самый большой рост цен за прошедший месяц наблюдался на фрукты и овощи: они подорожали на 2,35 % по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всех эта категория товаров выросла в цене и за последние полгода, и за последний год.
Внутри группы плодоовощной продукции больше всего за месяц подорожала свекла (на 58,4 %), морковь (на 37 %) и картофель (20,3 %). При этом огурцы и помидоры продолжили дешеветь, потеряв в стоимости 21,8 % и 16,2 % соответственно.
Напомним, что за первое полугодие 2021 года в Республике Крым цены на картофель выросли на 67,7 %, на капусту — на 82 %, на лук — на 51,5 %. Абсолютным рекордсменом стала морковь, цена на которую за шесть месяцев поднялась почти в три раза.
Домик дядюшки Тыквы
Не дожидаясь осеннего повышения цен на продукты питания уже с начала года стали дорожать стройматериалы на 25–30 % в месяц, и их стоимость выросла уже в несколько раз. Теперь скромная «сараюшка» обходится по цене приличного дома и росту цен не видно конца. «Топик-стартерами» бурного роста стоимости на стройматериалы стали отечественные металлурги.
«Спасибо надо сказать коронавирусу, из-за которого было закрыто несколько заводов, но при этом спрос на строительные материалы, естественно, рос. Наши производители этим воспользовались, — рассказал эксперт Ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства Андрей Иванов. — Ключевое здесь — «воспользовались», как бы ни хотелось объяснить рост цен на металл трендами для всего мирового рынка». Ну, да! А как же вывоз львиной доли произведенного металла за границу и создание искусственного дефицита в стране, господин эксперт? Неужели не заметили?
А за трубами, арматурой и металлочерепицей «подтянулись» доска, брус, цемент и утеплители — в общем все, что широко используется в строительстве. Строители пребывают в панике, а заказчики в шоке. Но мы-то с вами понимаем, что в такой ситуации всегда найдутся те, кто получит свою жирную долю пирога.
«Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подорожали на 19,2 %, доски обрезные — на 15,7 %, металлочерепица — на 12,3 %, еврошифер — на 6,8 %, рубероид — на 5,7 %, кирпич красный — на 4,6 %, стекло оконное — на 3,7 %», — отчитались об июньской инфляции в Росстате.
Складывается такая ситуация, при которой граждане скоро будут строить себе лачуги из подручных материалов, уподобляясь известному персонажу из сказки Джанни Родари. Пожалуй, неплохо было бы ее перечитать, пока не запретили за экстремизм — мультфильм уже давно не показывают по центральным телеканалам. Видимо ассоциации с персонажами уже стали достаточно очевидными.
Взлетая выше ели…
Эксперты называют ряд причин роста цен, самой очевидной из которых является инфляция, и ссылаются на рост цен во всем мире. Вот только они не уточняют, что уровень жизни и зарплаты там совершенно другие, гораздо выше. Другой причиной называют ослабевший рубль. В начале 2020 года доллар стоил 60 рублей, а уже в конце — 77 рублей, сейчас он «болтается» в районе 74, но мы прекрасно понимаем, что осенью, после выборов Госдуму, у рубля есть все шансы еще больше подешеветь. При этом некоторые виды сельскохозяйственного оборудования, семян и удобрений импортируются (отечественную же селекцию уничтожили), и цены на эти позиции естественно выросли. В итоге производители отбивают увеличившиеся затраты повышением стоимости своего товара.
Еще одной причиной эксперты называют низкую конкуренцию между производителями. В условиях современной российской экономики сокращаются мелкие и крупные крестьянские и фермерские хозяйства, но растут монополисты — агрохолдинги. Они могут ставить любую цену на свою продукцию. Далее эту эстафету накрутки цен подхватывают монополисты-сетевики ритейлеры, имеющие долю около 40 % в общем объеме товарооборота овощей и вообще продуктов питания. А если добавить на входе и на выходе между монополистами посредников-оптовиков, перевозчиков, то в итоге цена взлетает до небес. Нам бы такие же мощные и динамичные ракеты строить, как резвые цены, мы давно бы уже не только Марс колонизировали…
В связи с этим, также необходимо упомянуть и пресловутую пандемию, когда непродуманные и неразумные антиковидные меры чиновников всех уровней привели к коллапсу в ряде отраслей экономики. Сюда же смело можно добавить дефицит рабочей силы — во многих сельскохозяйственных регионах трудились мигранты, которые «испарились» с закрытием границ. Согласитесь, всегда проще платить мизер зависимым мигрантам, чем достойную зарплату своим гражданам — свободные и независимые люди государству не нужны.
Если трезво смотреть на сложившуюся ситуацию, станет понятно, что дело в первую очередь в том, что, согласно официальной статистики, у нас всего достаточно, а по факту наблюдается низкий потенциал производственных сил.
«На мой взгляд, мы недостаточно производим. Потому что дефицит и рост цен возникают в первую очередь из-за того, что количество товаропроизводителей, которые есть на российском рынке, настолько незначительно, что не получается той самой жесточайшей конкуренции, которая должна в первую очередь и вести к снижению цен, — говорит предприниматель Дмитрий Потапенко. — Когда речь идет о том же зерне, мол, мы его начали вывозить, забывают рассказать одну такую немаловажную часть, что вывозим-то мы, по сути дела, зерно 3–4-го сорта, некоторые его грубо называют фуражным, хотя это, конечно, не совсем так. Оно подмешивается к первосортному зерну в продукты, в хлеб. А завозим-то мы как раз зерно 1-го и высшего сортов. Поэтому на сегодняшний день проблема заключается в том, что задача стимулирования и развития промышленного производства не выполняется. И плюс ко всему, конечно, к сожалению, мы сейчас опять упомянем Центробанк. Потому что на сегодняшний день у нас с вами запредельная цена, по сути дела, на нефть, а цена на доллар остается в районе 74 рублей. Это связано с тем, что, если опустить цену до действительно курса рубля, которым он должен быть сейчас, а это в районе 64–65 рублей, у нас тут же перестанут сращиваться так называемые социальные обязательства. Почему так называемые? Да потому что социальными они реально не являются. Потому что на эти так называемые социальные обязательства выжить простому человеку нет никакой физической возможности. Поэтому у нас одна и та же проблема — проблема системы управления».
Вот мы и подходим к тому, что у нас много «эффективных менеджеров», имитирующих бурную деятельность на всех уровнях власти и не несущих никакой ответственности за свои действия, абсолютно равнодушно относящихся к проблемам и чаяниям простых граждан, которые как всегда становятся заложниками ситуации и вынуждены платить за все промахи и ошибки чиновников из своего кармана.
Роман Молотов