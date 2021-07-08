Вернули льготы матери-героине

Многодетной матери из села Ручьи Раздольненского района установлена дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
К депутату Государственного Совета Республики Крым от фракции КПРФ Илье Донченко на приеме граждан в Ручьевском сельском поселении обратилась гражданка П. с просьбой оказать помощь в установлении дополнительного материального обеспечения.
Суть проблемы заключалась в том, что женщина, родив и вырастив пятерых детей, до 2015 года получала пенсию за особые заслуги перед Украиной. Однако, с 2015 года указанных доплат была лишена. Все ее обращения в госорганы не давали результатов в связи с тем, что у нее не было ордена «Мать-героиня».
Как поясняла заявительница: «В 90-е годы нам в деревне ордена уже не выдавали».
В рамках своих полномочий депутатом были направлены соответствующие запросы и обращения. В результате их рассмотрения было установлено, что наличие ордена «Мать-героиня» для установления материального обеспечения матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, не является обязательным условием. Так, в июле 2021 года женщина получит заслуженное ей ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Законом Республики Крым 36-ЗРК/2014.
«Возможно не все вопросы удается решать с первого раза, но активное взаимодействие между гражданами, депутатами и органами власти, в большей степени, всегда дает положительный результат», — отметил Илья Донченко.