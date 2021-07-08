Дайте воду в Межводное!

К депутату Межводненского сельского совета от КПРФ Виталию Попкову обратились жители с. Межводное Черноморского района Республики Крым с жалобами на отсутствие воды по ул. Комарова и ряда других улиц, а также на неудовлетворительное давление воды в водопроводной системе, которое явно не соответствует действующим нормам.
«Практически каждый день, с начала мая 2021 г. и до сегодняшнего дня люди с утра и до позднего вечера остаются без воды, – прокомментировал ситуацию Виталий Попков. - Замечу, что это происходит в курортном поселке. Учитывая летний период, сложившаяся ситуация несет угрозу здоровью людей, санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей села Межводное».
Жалобы по данной ситуации активно обсуждались в сообществе социальной сети Вайбер. Граждане обращались во многие органы власти. По фактам жалоб граждан депутат обратился в органы прокуратуры.
«Однозначно, активно необходимо рассматривать вопрос ремонта и реконструкции сети водопровода в поселке. На данный момент решить нужно ситуацию с нормальным обеспечением граждан водой», - считает Виталий Попков.