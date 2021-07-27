Мусорный коллапс в Межводном

По состоянию на 12. 07. 2021 г. срок временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Межводное, Черноморского района, Республики Крым превышает 1 сутки, фактически мусор лежит по двое, трое суток.
Происходит игнорирование Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», требований СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
На эту мою публикацию в соцсети ГУП РК «Крымэкоресурсы» ответило, что «согласно предоставленного графика вывоз ТКО с. Межводное осуществляется в понедельник/четверг. Вывоз ТКО осуществляется согласно графика. Вывоз был осуществлен по графику 08. 07. 2021 г.». в свою очередь, администрация Черноморского района поблагодарила за информацию и обещала незамедлительно принять меры.
Могу сказать, что в итоге в с. Межводное были установлены дополнительные контейнеры для мусора. Осуществлен вывоз мусора вдоль дороги Черноморское шоссе, а также в районе центрального пляжа, но вопрос с ежедневным вывозом мусора остается открытым.
Поэтому направил несколько депутатских обращений в прокуратуру района с требованием провести проверку исполнения требования законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами в с. Межводное и привлечь к ответственности лиц, виновных в данных правонарушениях, в том числе и по факту некачественного оказания услуг.
Напомню, что в теплое время года +5 °C и выше, предусматривается ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов! Нарушение этих сроков приводит к захламлению контейнерных площадок их ненадлежащему санитарному состоянию и образованию несанкционированных свалок.
Депутат Межводненского сельского совета от КПРФ Виталий Попков