Путь к победе

5 июля 1943 года началось одно из грандиозных сражений – Курская битва, определившая перелом в ходе Великой Отечественной войны в пользу СССР. Среди многих соединений Красной армии в ней принял участие Уральский танковый корпус.
Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован 26 февраля 1943 года. Идея создания родилась в трудовых коллективах Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) областей. На имя председателя ГКО т. Сталина было направлено письмо, в котором уральские рабочие просили разрешения сформировать танковый корпус имени Сталина. 24.02.1943 г. из Москвы пришла телеграмма:
«Ваше предложение о формировании особого добровольческого Уральского танкового корпуса одобряем и приветствуем, — И. Сталин
Корпус был оснащен техникой и вооружением за счет сверхпланового труда рабочих и инженеров и личных сбережений трудящихся Урала (70 млн руб.). личный состав был набран из уральцев. Отбор был очень строгий, его прошло 9 960 человек из 155 тысяч написавших заявление. Кандидатуры утверждались на рабочих собраниях.
В Нижнем Тагиле сформировались две части — 1621-й самоходно-артиллерийский полк и 248-й дивизион «Катюш». Тагильчане взяли шефство над полком. 1 мая 1943 г. личный состав корпуса принял присягу и поклялся вернуться с победой, т. е. бойцы и командиры получили наказ от жителей Урала. Командовал корпусом генерал-лейтенант А. Г. Рожин, Герой Советского Союза, впоследствии руководивший бронетанковыми войсками Западного и 3-го Белорусского фронтов. 27 июля 1943 г. корпус получил боевое крещение в Курской битве в составе 4-й танковой армии генерал-лейтенанта В. М. Баданова. 10.08.1943 г. полк САУ был награжден орденом Красного Знамени. В октябре 1943 г. корпусу было присвоено звание гвардейский.
Уральцы участвовали во многих наступательных операциях 1944–1945 годов, в том числе в Берлинской (26.04–08.05.1945 г.) и Пражской. 9 мая 1945 года корпус первым вошел в Прагу.
На фронтах ВОВ уральские танкисты уничтожили и захватили 1 200 танков и САУ, 1 100 орудий, 2 100 транспортных средств, уничтожили 94 620 солдат и офицеров противника. Воины корпуса награждены 42 368 орденами и медалями, 38 присвоено звание Героя Советского Союза.
Корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.
В Свердловске (Екатеринбург) на площади перед железнодорожным вокзалом установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Открыт 22 февраля 1962 года. Памятник символизирует силу и мощь Урала в годы ВОВ, единство фронта и тыла.
В 60-х годах мне довелось работать в Свердловске, неоднократно видеть этот замечательный памятник — стилизованное изображение фрагмента танка из гранита и на нем бронзовые фигуры рабочего и танкиста.
Евгений Добросердов
Фото из открытых источников