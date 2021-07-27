Воспитателям не платят

В этом году согласно заметки размещенной на сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым под названием «Валентина Лаврик: Материальная помощь к отпуску на оздоровление будет выплачена своевременно» сказано, что Министерство проводит работу с целью организации материальных выплат, в связи с чем выплаты материальной помощи будут произведены в срок.
Однако, как оказалось проблема уже коснулась работников МБОУ «Черноморская СШ 3» Черноморского района Республики Крым. После размещения этой информации на моих страничках в социальных сетях, оказалось, проблема невыплаты материальной помощи на оздоровление затронула не только школу Черноморского района. Ко мне как к депутату Государственного Совета Республики Крым поступил ряд обращений относительно невыплаты положенной по закону помощи педагогам дошкольных учреждений.
В частности, по поступившей информации, материальную помощь не получили своевременно педагоги Феодосии, Ялты. А работники симферопольской гимназии № 10 получили только половину от положенных выплат. Ответ как всегда один — нет денег.
Приведу отрывок из обращения педагога из Черноморского района. «Выплат на оздоровление нет. Мотивация — нет денег. Выплатим как-нибудь потом. Может быть к сентябрю, а может быть к декабрю. Уже есть текучка кадров, молодые специалисты уходят. Указ президента В. В. Путина о доведении зарплат преподавателей до целевых показателей не выполняется. Платят голый оклад, даже без стимулирующих. С таким положением к сентябрю на работу выйдут далеко не все».
Говоря об этой ситуации, я всегда вспоминаю предвыборные обещания партии власти, которая рассказывает о великих победах прикрываясь «Крымской весной», но в очередной раз не может обеспечить педагогам своевременные выплаты.
А что касается «голых» окладов педагогических коллективов в сфере дошкольного образования. Так это вообще караул, как же надо халатно относится к воспитанию детей, чтобы не стимулировать заинтересованность педагога к своей работе. Педагог должен быть уверен в своем завтрашнем дне и его труд должен оплачиваться достойно. Только после этого мы имеем право говорить об авторитете указанной профессии.
Педагог должен получать такую заработную плату, чтобы ему не нужны были никакая материальная помощь.
Депутат ГС РК от КПРФ
Илья Донченко