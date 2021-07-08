Коммунисты против продажи крымского имущества

В ходе завершающего заседания весенней сессии Крымского парламента депутаты от «Единой России» и ЛДПР поддержали целый блок имущественных проектов постановлений, внесенных главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и рекомендованных к рассмотрению Комитетом по имущественным и земельным отношениям.
Так, депутаты согласовали отчуждение путем продажи на открытом аукционе 67 объектов недвижимого имущества — нежилых зданий, помещений и сооружений, а также 39 хозяйственных объектов в пгт Азовское Джанкойского района, закрепленных на праве хозяйственного ведения за Крымским винодельческим заводом. И вновь только депутаты фракции КПРФ проголосовали против продажи крымского имущества.
Напомним, что только фракция КПРФ в Госсовете Крыма придерживается четкой позиции, что народное имущество должно работать на государство и крымчан, а не распродаваться направо и налево.