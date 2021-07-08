Проблемы АПК: прошлое, настоящее…

Боже! Столько у нас праздников, что и впрямь – «жить стало лучше, жить стало веселее». Веселиться народу особенно нечему, да и на праздники, в основном, идет номенклатурный люд. Чиновничества – не счесть, только в одном Белом доме района, говорят, свыше 400 человек. А там те, кому по штату положено быть активными: службы бюджетных учреждений и заведений, иных профилей, но редко увидишь взрослого, да и еще работающего. Ну, пенсионеры подойдут, чтоб поучаствовать в конкурсе каких-либо блинов-пирогов или выставок вышивальщиц. Замечательно, но «один с сошкой – семеро с ложкой» – известная открытка царских времен уже не актуальна: устарела, так как с ложкой лиц выросло в разы.
Повторять известное как-то неловко: сколько же можно говорить, если радикально в селах ничего не меняется. Недавно прочел в «Крымской правде» материал о Нижнегорском районе. Те, что постарше, помнят легендарное хозяйство Валентина Черфаса, замечательные сады и консервы переработчиков из райцентра. Колхоз им. Крупской «погибоша аки обре», село разбито, а есть на весь район несколько арендаторов и фермеров, что поставляют на рынки яблоки, еще кое-что. В селах безработица, всего в селах района работающих до 1 000–1 200 человек. Чему ж веселиться, если это не единственный пример, а вот заработать «на прокорм» семьи надо ехать за тридевять земель, да и там зарплата — на усмотрение хозяина.
Вот пример нашего бывшего колхоза «Россия». Здесь работало 45 00 работников 76 специальностей, так как было 280 тракторов, 170 автомашин, 54 комбайна, 17 тысяч голов крупного рогатого скота, сотни тысяч голов кроликов, птицы, мощные перерабатывающие предприятия (на каждого жителя Крыма колхозные консервщики производили по 8 литровых банок консервов), а еще производили по 10 тысяч тонн фруктов, винограда, овощей в год, и это далеко не все. Такая ситуация была во всех колхозах-совхозах, чуть меньше, чуть не так, как у миллионеров, но так.
Не следует забывать, что колхозы жили без субсидий, грантов и прочего современного экономического сленга, строили за свои кровные жилье, школы, больницы, ставили памятники, рассчитывались приличными зарплатами с колхозниками. Спрашивается, почему ценнейший опыт колхозов-совхозов как бы выброшен за борт, как и советская культура, школа, медицина? Ведь есть же реальный рецепт улучшить жизнь села. Напомню историю с продналогом и «произвести на 100 гектаров столько-то молока и мяса». Конечно, была иная эпоха. После революции 1917 года получил крестьянин землю, списали с него долги, и стал он хозяином. Продразверстка пошатнула авторитет советской власти. Тогда установили продналог. Положено, к примеру, сдать 40 пудов — сдавай, остальное — твое! Конечно, это был своеобразный контроль государства над крестьянином, чтобы он знал, есть рабочий класс, и он тоже хочет есть. Значит, надо! И колхозы были должны сдать зерна столько-то, молока и мяса — столько и т. д. Плановая экономика не нравится кому-то, а как же с КНР?
…Но продолжу о «России». <...>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Николай Готовчиков,
председатель
Восходненского сельского совета в 1979–1990 гг.
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