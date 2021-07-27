Лишенные права на отказ

В наше сложное время все люди так или иначе страдают от коронавируса и его последствий. Страсти накаляются еще и в результате противоречивых заявлений чиновников всех мастей. А когда подобные заявления подкрепляются непоследовательными и нелогичными антиковидными мерами, градус напряжения в обществе нарастает еще выше.
Одной из таких спорных мер стала добровольно-принудительная вакцинация россиян от «единственной оставшейся» в мире болезни. Со всех телеканалов и других СМИ на граждан обрушился целый поток разносторонней информации в той или иной форме побуждающей сделать прививку. Казалось бы, что это благое дело. Однако, добровольная процедура у нас быстро превратилась в принудительную — многие люди теперь могут лишиться работы, если откажутся от вакцинации. Отметим, что рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции российских чиновников будет проходить на добровольной основе, ее не будут проводить в обязательном порядке. Вот так и получается, что в стране есть люди первого сорта с правом выбора и второго сорта — которых можно как скот колоть экспериментальными препаратами и не спрашивать на то их мнения.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко: «Чиновникам главное объявить массовую вакцинацию и поставить «под иглу» как можно больше людей, к тому же подневольных. Им главное показать нужный процент вакцинированных. А сами они могут отказаться от прививки. Они же прилюдно фотографируются, только когда приходят с семьями проголосовать на выборах. За редким исключением, не было ни одного чиновника высокого ранга, который пришел со своей семьей в полном составе и привился, сделав это на камеру».
Однако, если мы посмотрим на сложившуюся ситуацию масштабнее, получается, что проблема гораздо глубже. Если бы нас только ограничивали в посещении кинотеатров, кафе или ресторанов — невелика беда. Проблема в том, что человек имеет конституционное и законодательное право отказаться от прививки, но он поставлен плевавшими на законы властями в жесткие рамки: либо прививайся, либо увольняйся. Учитывая нынешний уровень жизни, многие граждане располагают весьма скромными доходами и их просто загоняют в угол. К примеру, как, имея ипотеку или воспитывая детей, лишиться работы, то есть остаться без средств к существованию, отказавшись от этого укола? Давят на порядочность и человечность, при этом сами их не имеют.
«Возвращаясь к вопросу о вакцинации, отметим, что в Японии самая низкая заболеваемость онкологией благодаря эффективной ранней диагностике — 80 % заболеваний выявляется на ранней стадии. В России — с точностью до наоборот — 80 % онкобольных выявляется на последней стадии. Никто не имеет уверенности, что его не затронет такой коварный недуг. Зато под прививку подставляй плечо без сомнений и подробного обследования. Допустим, если бы прививку делали после развернутого анализа крови, выявляя все возможные заболевания, при которых лучше не прививаться, объясняя людям, что риск осложнений от КОВИДа будет меньше, чем от прививки. Но с таким подходом, как у нас, о полном анализе крови остается только мечтать — в платных клиниках он стоит от 7 до 10 тысяч рублей. Такое могут позволить единицы», — продолжает Сергей Богатыренко.
Недавно в Ярославской области после прививки от КОВИД‑19 скончался легкоатлет Владимир Дорожкин. Город кипит: 38-летний крепкий мужчина скончался столь скоропостижно, что это связывают с побочным действием прививки от коронавирусной инфекции, которую он сделал на днях.
Его попросили в срочном порядке сделать прививку. В это время он был на больничном: у него немели кончики пальцев на левой руке и щемило в плече. С этим он поехал в поликлинику, где врач сказала, что не видит противопоказаний для прививки. Днем ему сделали процедуру, а ночью он уже умер.
В справке о смерти Владимира диагноз «кардиомиопатия» — заболевание, связанное с патологией сердца. Причина смерти В. Дорожкина указывает на возможные проблемы в системе кровообращения. На это же указывают и жалобы на онемение в левой руке. Почему врач разрешила мужчине сделать прививку от КОВИДа при этих обстоятельствах — загадка.
«Работники института Гамалеи, по данным интернет-каналов, отказываются прививаться своей же вакциной. Эпидемиологи заявляют, что вакцинация не проводится во время вспышки эпидемии, т. к. это только ухудшит ситуацию. А в журнале «Наука и жизнь» № 3 за 2021 год написано, что разработанные вакцины пока что применяют в рамках продолжающейся эпидемии. Для обычной рутинной вакцинации их не рекомендуют. Когда эпидемия КОВИД‑19 сойдет на нет, вакцины продолжат изучать на предмет безопасности», — отметил Сергей Богатыренко.
Подготовил Роман Молотов