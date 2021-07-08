С бедой справимся вместе

23 июня крымские коммунисты и комсомольцы, взяв в руки лопаты, отправились на помощь жителям Ялты, пострадавшим от сильных ливней.
Депутаты Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин и Иван Павличенко организовали участие комсомольцев и коммунистов в субботнике по ликвидации последствий наводнения в городе Ялта. Группу комсомольцев возглавил первый секретарь КРО ЛКСМ, депутат ГС РК Илья Донченко.
«В таких ситуациях крайне важно не оставаться в стороне. Ведь только нашими общими усилиями мы сможем в кратчайшие сроки вернуть Ялте ее облик - южной столицы Крыма», - считает Андрей Кочеихин.
Работа на ялтинских улицах продолжалась целый день. И хотя многое еще нужно будет сделать в городе, но любая помощь очень важна.
«Приятно было слышать слова благодарности со стороны местных жителей, и горько осознавать размер потерь, которые нанесли городу дожди, – сказал Илья Донченко. – Но на то мы и крымчане, чтобы вместе, плечом к плечу помогать друг другу».