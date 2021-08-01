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пятница, 20 августа 2021 г.

КПРФ – № 1 на выборах


КПРФ на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва будет стоять в избирательном бюллетене под № 1.

16 августа в Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка мест в избирательном бюллетене для голосования за партийные списки на выборах депутатов Государственной Думы, предстоящих 19 сентября 2021 года. От КПРФ в жеребьевке приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, депутат Госдумы Александр Ющенко, советник руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова по юридическим вопросам Ирина Филатова, ряд кандидатов в депутаты Госдумы.

По результатам жеребьевки места в избирательном бюллетене распределились так:

1. КПРФ.

2. «Российская экологическая партия «Зелёные».

3. ЛДПР.

4. Партия «Новые люди».

5. «Единая Россия».

6. «Справедливая Россия – За правду».

7. Партия «Яблоко».

8. «Партия роста».

9. «Российская партия свободы и справедливости».

10. Партия «Коммунисты России».

11. Партия «Гражданская Платформа».

12. Партия «Зелёная альтернатива».

13. Партия «Родина».

14. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».


По материалам пресс-службы ЦК КПРФ