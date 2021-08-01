КПРФ – № 1 на выборах

КПРФ на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва будет стоять в избирательном бюллетене под № 1.
16 августа в Центральной избирательной комиссии России прошла жеребьевка мест в избирательном бюллетене для голосования за партийные списки на выборах депутатов Государственной Думы, предстоящих 19 сентября 2021 года. От КПРФ в жеребьевке приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, депутат Госдумы Александр Ющенко, советник руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова по юридическим вопросам Ирина Филатова, ряд кандидатов в депутаты Госдумы.
По результатам жеребьевки места в избирательном бюллетене распределились так:
1. КПРФ.
2. «Российская экологическая партия «Зелёные».
3. ЛДПР.
4. Партия «Новые люди».
5. «Единая Россия».
6. «Справедливая Россия – За правду».
7. Партия «Яблоко».
8. «Партия роста».
9. «Российская партия свободы и справедливости».
10. Партия «Коммунисты России».
11. Партия «Гражданская Платформа».
12. Партия «Зелёная альтернатива».
13. Партия «Родина».
14. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».