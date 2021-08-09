Помогите нам в нашей борьбе. Страдают невинные люди

«Жители Раздольненского района Крыма жалуются на то, что местная власть при поддержке прокуратуры Раздольненского района отбирают у них садоводческие участки, которыми они пользовались долгие годы. Причина — 50 гектаров земли в 700 метрах от моря, по информации от членов садоводческого общества, на этом месте вознамерились то ли возвести элитный коттеджный поселок, то ли продать крупному земельному магнату с материка.
В 2006 году в Раздольненском районе АРК создано и зарегистрировано садоводческое общество «Отдых», в состав которого входит более 400 человек. В пользовании общества находится 50 га земли. В соответствии с действующим законодательством СО осуществляет все необходимые платежи. После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году СТ «Отдых» как юрлицо перерегистрировано в СНТ «Отдых».
В период с 2014 по 2019 год члены СНТ, имеющие право на завершение начатой приватизации земельных участков, оформляли участки в собственность, а садоводческое товарищество приводило свою документацию в соответствие законодательству РФ с целью продолжения оформления в собственность оставшимися членами товарищества. Все мероприятия выполнялись в соответствии с дорожными картами, утвержденными правительством Крыма. В это же время продолжалось обустройство территории садоводческого товарищества — прокладка водопровода, электросетей, бурение скважины для воды и т. п. На всех уровнях власти при всех трудностях переходного периода обществу помогали.
Но тут, в 2019 году в Раздольненском районе к руководству приходит другая власть, имеющая совсем иные «взгляды» на развитие этой территории и в частности на эти 50 га садоводов, при этом, почему-то обратив внимание только на этот участок, невзирая на существование на территории района других аналогичных СНТ.
Очевидно, в чьих-то интересах администрация Раздольненского района, Раздольненский районный совет при поддержке прокуратуры Раздольненского района по вымышленным причинам, не обращая внимание на законность выделения земельного участка по законодательству Украины, имеющиеся решения высших судебных инстанций Украины в пользу СНТ «Отдых», с целью заблокировать приватизацию земельных участков садоводам, принялись отменять решения по утверждению градостроительного регламента по зоне садоводства, выдумывая, что это когда-то были пахотные земли совхоза, а их оказывается по законодательству РФ нельзя застраивать! Почему не вспомнили еще довоенный период, когда практически вся территория района — это сплошная целина и трава «перекати-поле» или еще что? На заявления о передаче членам СНТ в собственность земельных участков в соответствии с ЗК РФ администрация Раздольненского района и Раздольненский районный совет возвращают пакеты документов без принятия решения, ссылаясь на прокурора и отмену решения районного совета по внесению изменений в правила землепользования, прямо нарушая нормы земельного законодательства РФ.
Не принимает руководство Раздольненского района и прокурор района нормы ст. 3 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства огородничества для собственных нужд», что садовый земельный участок — это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. Они видят, что члены СНТ «Отдых» (единственные в Крыму и в РФ) должны заниматься только выращиванием сельскохозяйственных культур без каких-либо прав на размещение предусмотренных законом строений! Вот такое своеобразное понимание законодательства и норм Конституции РФ. И никакой 6-ФКЗ им не указ.
Прокуратура Раздольненского района Республики Крым вместо того, чтобы выступить в защиту конституционных прав членов СНТ «Отдых», на все жалобы и обращения отправляет отписки, что нарушений нет. Получается, сама дала представление и сама отвечает на жалобы по этому представлению.
Вот такой подход к защите прав граждан на землю на территории отдельно взятого района в Крыму. При этом власти Крыма и Совмин, и Госсовет Крыма, депутаты разных уровней прекрасно знают о незаконных делах, творящихся с СНТ «Отдых» в Раздольненском районе, но не делают ничего для защиты прав граждан, несмотря на собственно принятые законы и постановления, направленные на оформление прав на землю всем садоводам Крыма, созданных до вступления Крыма в состав РФ.
Теперь по прошествии 7 лет с 2014 года для членов СНТ «Отдых», как издевательство звучат слова Председателя Правительства РФ Медведева Д. А., (сказанные — ред.) на первом своем совещании в Крыму:«Ни один крымчанин не должен потерять от присоединения Крыма к России». Разве местное руководство Раздольненского района своими действиями не дискредитирует государственную власть и все российское законодательство?
Тем более, что по странному стечению обстоятельств находящееся в процессе банкротства АО «ПЗ Славное» в 2021 году резко активизировало судебные разбирательства о своем праве на все земли, которые когда-то обрабатывал совхоз «Славное», в том числе и на эти 50 га, которые обрабатывают десятки фермерских хозяйств. Арбитражным управляющим АО все имущество уже продано и по-варварски разобраны и разграблены когда-то мощные производственные комплексы, и теперь, по всей видимости, появился покупатель и на земельный участок, на который прав у АО нет, но при соответствующей поддержке в районе то ли еще будет?»
Житель Раздольненского района Мудрый М. С.