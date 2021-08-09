Здравствуй, школа дорогая!

В августе нас ждет очередное повышение цен на канцелярские изделия и товары для школьников. Об этом уже предупредили ряд поставщиков и ритейлеров. Подорожание обещается в диапазоне 10–30 % в оптовом сегменте.
Причины…
У нас в стране значительное количество самых разных традиций — культурных, социальных, бытовых и т. д., но в данный момент хочется поговорить о негативных. Многие россияне уже давно заметили следующую закономерность — если граждане массово получают какие-либо выплаты, то за этим неизменно следует повышение розничных цен на товары или услуги. Это уже стало пресловутой негативной традицией. Подобная тенденция наблюдается и в этом году.
Не успели граждане получить обещанную правительством единовременную выплату на подготовку к школе, как их уже «обрадовали» повышением цен на канцелярские товары и школьные принадлежности. Повышение стоимости на 10–30 % в оптовом сегменте естественно приведет к росту розничных цен и это будет компенсировано из кошельков граждан. А как вы еще хотели? Скажите «спасибо», что в этом году есть выплаты, могло бы их и не быть!
В первую очередь больше всего подорожание коснется тетрадей, ручек, альбомов для рисования, файлов и папок с ними. Согласитесь, список уже внушительный. Не сомневаемся, что к новой планке подтянутся и другие позиции, необходимые для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Компании-ритейлеры связывают подорожание с увеличением стоимости целлюлозы и полимерных материалов, а их дефицит в свою очередь связан с производством медицинских масок (фактически не все из них можно считать действительно медицинскими) и упаковки. По словам Артема Лебедского-Тамбиева, консультанта Vygon Consulting, с начала 2021-го полиэтилен в Европе подорожал в 1,5 раза — до 2 тысяч долларов за тонну, а ситуация на российском рынке повторяет зарубежную динамику. Повышение стоимости полимерных материалов и целлюлозы произошло на фоне их дефицита — полимеры активно используют при производстве медицинских масок, для выпуска пластиковой посуды и упаковки, а целлюлозу в том числе и для производства салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий. В период пандемии резко увеличился спрос на эти позиции вследствие высокой востребованности из-за роста доставки товаров.
«Высокие цены на полимерную продукцию вызваны удорожанием логистики, сбоями поставок на фоне эпидемии коронавируса и форс-мажорными остановками заводов в США», — добавил эксперт.
…и следствие
Пока цены уже традиционно в очередной раз скачут, словно резвые козлики, родителям нужно будет искать возможности для экономии средств на покупку необходимых школьных принадлежностей — от мониторинга цен в различных точках продажи до оптовых закупок канцтоваров на весь класс. По данным Чек Индекса (аналитического ресурса «Платформы ОФД», обрабатывающего ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России) на школьную форму, пенал, рюкзак и остальные принадлежности в июле 2021 года родителю одного ребенка пришлось потратить в среднем 12,9 тыс. руб. Это на 13 % больше, чем годом ранее.
Прорыв или рывок?
Но остается открытым вопрос — если большинство товаров и услуг дорожает на 10–30 % ежегодно, то откуда берется официальный индекс годовой инфляции в 4,9 % (данные за 2020 год), на основании которого компенсируют рост пенсий и зарплат (причем далеко не всем гражданам, а преимущественно только бюджетникам)?
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Роман Молотов
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