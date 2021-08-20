Флаги нашей Родины

Основой каждого суверенного государства являются символы, неразрывно связанные с ним и олицетворяющие его. Одним из таких символов является государственный флаг. В России, учитывая определенные переломные исторические этапы, государственный флаг кардинально менялся не раз, показывая тем самым, насколько глубокие перемены потрясали страну.
Символ революции?
У многих людей государственный флаг СССР был символом не только страны, но и отождествлялся с революцией, победой и в какой-то мере с ностальгией.
Сто с небольшим лет назад красное знамя стало флагом Российской республики, ВЦИК РСФСР принял соответствующий декрет. И хотя красное полотнище стало революционным символом задолго до событий 1917 года, 14 апреля 1918 года оно приобрело официальный статус. Позднее красный стяг стал Знаменем Победы.
Член Геральдического совета при президенте РФ Станислав Думин отметил, что «вплоть до апреля 1918 года официальным флагом социалистической республики продолжал оставаться бело-сине-красный флаг, принятый еще Временным правительством. Хотя он почти не использовался, были случаи, когда его вывешивали наравне с революционными красными знаменами».
Аргументы коммунистов в пользу красного цвета флага основывались на нескольких исторических событиях.
Первое, произошедшее в средневековой Персии в конце VIII века, — Восстание краснознаменных, впрочем, имевшее религиозный, а не революционный характер. Второе — Великая французская революция, когда красный цвет применялся левыми радикалами (якобинцами), активно использовавшими красный фригийский колпак в качестве одной из эмблем республики, а красное знамя как символ крови мучеников революции.
Окончательно в качестве революционного символа красный флаг утвердился в XIX веке. Тогда главными революционерами были социалисты и анархисты, присвоившие себе право на знамя красного цвета, поднимавшееся там, где вспыхивали восстания против власти.
«Революционным красный флаг сделали политики. Ранее красный цвет широко применялся в гербах и знаменах европейских государств — от Англии до Швейцарии. Но с XIX века красный флаг становится символом революционного движения, и именно в таком качестве его приняли большевики», — подчеркнул Станислав Думин.
С середины XIX века революционное движение во Франции сделало красное знамя основным символом сопротивления и революции. Оно даже чуть не стало государственным флагом республики, но временное правительство, возглавляемое Альфонсом де Ламартином, убедило французов сохранить триколор, ставший символом французской нации. Позднее, в 1871 году, революционное правительство (коммуна), вновь подняло красный флаг, но попытка создания революционного движения была подавлена, однако красный флаг стал частым символом во время проведения рабочих забастовок и митингов, дошедших и до Российской империи.
Красный флаг в России впервые появился в 1876 году на политической демонстрации у Казанского собора. Вскоре красным цветом стали пользоваться левая и либеральная российская оппозиция. После образования РСДРП красный флаг приняли как большевики, так и меньшевики. Алое знамя поднимали в дни революции 1905 года, а после февральской революции в 1917 году оно стало главным символом радикальных перемен.
Примечательно, что многие историки и эксперты считают, что существовала прямая связь красного знамени с военной традицией. И хотя в древнерусских летописях цвет княжеских знамен не упоминался, позднее красный присутствовал на знамени ополчения Минина и Пожарского, а в XVIII–XIX веках стал одним из главных цветов полковых знамен русской императорской армии.
Первоначально красный флаг являлся государственным в РСФСР, а после образования СССР стал символом молодой советской республики. После Второй мировой войны левая идеология распространилась во многих странах и это способствовало приходу к власти коммунистов. Красное знамя «было принято на вооружение» в целом ряде государств. В современной России оно стало Знаменем Победы — именно в таком виде оно вошло в символику нашего государства. Для старшего поколения красный флаг связан с воспоминаниями о прошлом, за которое не приходится стыдиться — это символ ностальгии по успехам и достижениями СССР.
Триколор какого цвета?
Впервые бело-красно-синий флаг был утвержден в 1668 году царем Алексеем Михайловичем в качестве корабельного знамени фрегата «Орел». До наших дней не дошло точное изображение этого флага. Дизайн мог быть триколором или крестовым, с различным порядком цветов. Предположительно это было белое полотно, с широким синим крестом, с двумя противоположными красными углами и двумя противоположными белыми углами. Но созданные флаги сгорели вместе с построенными кораблями в Астрахани в 1670 году, подожженные сподвижниками Степана Разина.
В 1693 году Петр I поднял на 12-пушечной яхте «Святой Петр» «флаг царя Московского», сохранившийся до наших дней. В сочинении Карла Алярда «Новое голландское корабельное строение», вышедшем в 1695 году, были описаны корабельные флаги держав того времени, в их числе три московских. И в нем представлен узнаваемый нами русский бело-сине-красный триколор.
После поражения под Нарвой флаг царя Московского больше не использовался — его заменил царский штандарт на основе белого, желтого и черного цветов, а бело-сине-красный флаг был отдан российскому торговому флоту.
В 1858 году Александром II были утверждены цвета первого официального национального флага Российской Империи: черный, желтый и белый (как на штандарте Императора Петра Великого). В 1883 году Александр III поменял чередование цветов черно-желто-белого флага: флаг стал бело-желто-черным. Это было обусловлено совпадением введенного в 1858 г. государственного флага с флагом Ганновера. В том же 1883 году Александр III объявил бело-сине-красный флаг гражданским, a черно-желто-белый использовался только в качестве штандарта императорской фамилии, и вплоть до 1896 года применялся достаточно широко.
Несмотря на горячие споры историков и геральдистов 28 апреля 1883 года этот вопрос решился окончательно, и накануне своей коронации Александр III «Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях» установил: «в торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов».
В 1914 году Министерством внутренних дел был введен дополнительный флаг. К триколору добавили золотой квадрат с изображением государственного орла, который символизировал единение царя с народом.
Окончательно вопрос о государственном гербе и национальном флаге должен был решиться на заседании правительства 6 мая 1917 года, но его отложили для решения Учредительным собранием, которое так и не было собрано.
Коллаборация или демократия?
В Гражданскую войну белое движение использовало бело-сине-красный флаг, предав эстафету по окончании войны эмигрантским организациям, существующим за пределами СССР. В Великую Отечественную войну Андреевский и бело-сине-красный флаги, а также эмблемы на их основе использовали коллаборационисты, наподобие РОА, воевавшие на стороне фашистской Германии.
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Подготовил Роман Молотов
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