Рабочие поездки и общение с жителями

Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутые от Коммунистической партии Российской Федерации по списку и по одномандатным округам, продолжают посещать различные регионы Крымского полуострова, общаться с гражданами, узнавать об их проблемах, искать и находить способы их решения.
Оксана Таранина
Кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по одномандатному округу № 21 провела встречи с жителями г. Симферополя, Евпатории, Армянска и г. Саки, сел Кропоткино, Медведевка, Предмостное, на которых поговорила с людьми и ознакомилась с их проблемами.
«В каждом городе и поселке одни и те же проблемы, самые основные — это ужасные дороги, отсутствие благоустройства дворовых территорий, ремонт проезжей части у домов, которую разрушили при замене труб, текущие крыши, требующие ремонта, покос травы, разбитая плитка, уборка мусора», — отметила Оксана Таранина.
Также одной из проблем гражданами было обозначено строительство в жилом дворе торгового центра с подъездом к складу ТЦ, который хотят сделать прямо во дворе, с нарушениями всех нормативов.
«Люди бьют во все колокола, но их отказываются слышать! Общаясь с ними, вижу поддержку среди населения на 100 %. Также обращаю внимание на то, что люди устали от наглости и беспринципности действующей власти, от этого безобразия, которое творится в нашей стране и в Крыму. Мне так было обидно смотреть на слезы людей, которых каждый день обдирают, отбирают у них самое драгоценное — жизнь! — подчеркнула Оксана Таранина. — Расскажу одну историю. Женщина проработала 50 лет учителем, была ответственным и любимым преподавателем у детей! Сейчас она уже на пенсии, недавно у нее обнаружили рак легких, врачи выписывают дорогущее лекарство, которое государство должно выделить бесплатно по рецепту! Но, в ответ она слышит одно: «Идите и покупайте!». Теперь она должна брать кредит, чтобы приобрести препарат, который ей спасет жизнь!
И как можно реагировать на эти людоедские законы, которые выдвигает нынешняя власть? Проголосуете за партию власти — будут продолжать расти тарифы на ЖКХ, цены на продукты питания, пенсионную реформу не отменят и многое другое… Не пойдете на выборы, партия власти решит все за вас — все останется неизменным! Пора менять эту систему. Я за честные выборы! Поэтому иду вместе с КПРФ, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему и вернуть те времена, когда была бесплатная медицина и образование, когда молодым семьям выдавали жилье, когда все были уверены в своем будущем».
Виктор Кудряшов
Кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по одномандатному округу № 20 провел встречи с жителями с. Верхнекурганного и пос. Нижнегорского, на которых ознакомился с насущными проблемами граждан.
В селе Верхнекурганное Симферопольского района граждане пришли на встречу со своими проблемами, которых оказалось предостаточно: это и маленькие зарплаты, и нищенские пособия, и высокие цены на электричество, и то, что газа в селе нет. Единственная детская площадка в населенном пункте находится в ненадлежащем состоянии, хотя на ее строительство ушло целых три года. Администрация на просьбы жителей оградить ее, отвечает отказом, да и ремонта площадка давно не видела.
«Проблемы проведения канализации, водоотведения, отопления остро стоят перед жителями села Верхнекурганного. За медикаментами людям приходится зачастую ездить в Симферополь, а порой и на материк. Лекарства, выписанные для бесплатного пользования в одном районе, не выдают, если обращаешься в другом. Скорая помощь приезжает из Белогорска, а везет в Симферополь… Ну, и главнейшая проблема всего Крыма — отсутствие рабочих мест!» — подчеркнул Виктор Кудряшов.
В п. Нижнегорский Виктор Кудряшов встретился с членами участковых избирательных комиссий от КПРФ и депутатами фракции КПРФ Ивановского сельского совета. На встрече рассматривался вопрос о ходе избирательного процесса. Также обсудили процесс взаимодействия членов УИК с наблюдателями во время 3-дневного проведения голосования. Первый секретарь Нижнегорского райкома КПРФ Людмила Шевченко предоставила анализ проведения и итогов выборов в Госдуму, которые проходили в 2016 году. Затем Кудряшов В. П. и Шевченко Л. Н. ответили присутствующим на все интересующие их вопросы.
Андрей Кочеихин
Кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по одномандатному округу № 19 провел встречи с жителями с. Мраморное, на которых ознакомился с насущными проблемами граждан.
«Нас часто пугают возвращением бандитских 90-х. Дескать, не нравится, как сейчас живете, вспомните, что в «лихие» 90-е было хуже. Но то, что происходит сегодня в отношении земельных вопросов иначе, как рейдерством не назовешь, — уточнил Андрей Кочеихин. — Недавно вместе с Александром Тарнаевым, депутатом Госдумы шестого созыва, членом КПРФ, членом комитета ГД по обороне, первым помощником Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова побывали на встрече с садоводами массива Алуштинский‑1 в селе Мраморное. В 1987–1988 гг. в рамках госпрограммы развития коллективного садоводства были выделены 94 га и 49 га земли и созданы садовые товарищества. Более 3,5 тысяч семей получили участки на безвозмездной основе! Сейчас же эти земли самым наглым образом пытаются у них отжать современные рейдеры. Для этого было создано липовое садовое товарищество. Люди куда только не обращались! Все без толку. Просто кто-то положил глаз на эти лакомые куски земли недалеко от Симферополя».
Садоводы написали коллективное обращение депутату Ялтинского горсовета Андрею Кочеихину с просьбой пресечь это беззаконие и помочь оформить землю в собственность.
«Нужно остановить рейдеров! — убежден Андрей Кочеихин. — Планируем подготовить правительственную телеграмму от имени Геннадия Зюганова. По данным вопросам разработан комплекс мероприятий, подготовлены и направленны соответствующие обращения в Прокуратуру Крыма. Чтобы остановить творящийся беспредел, нужна также максимальная огласка!»