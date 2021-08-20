О выборах и не только!

Итак, мы, накануне очередных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Любые выборы в органы государственной власти – это огромная ответственность перед теми избирателями, которые доверяют, симпатизируют нам. Нам – это Компартии Российской Федерации, правопреемникам и наследникам КПСС, советской власти, нашего великого Советского государства.
Чего хотят люди
Прошло уже почти 30 лет, как нет СССР, но практически все эти годы, ностальгия по тому, советскому, времени живет в сердцах и душах наших людей. Она проявляется во всех сферах и областях сегодняшней жизни, начиная от культуры и искусства и заканчивая спортом и СМИ.
B чем же феномен того времени? Почему российское общество, наши граждане, прожившие три десятка лет в диком, разнузданном капитализме, вспоминают и скучают по советской власти? Ответ на этот вопрос в желании людей вернуться в страну, где было спокойствие и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, где каждый чувствовал себя гражданином своей Великой Родины!
Да, многие скажут, что, мол, люди просто вспоминают свою молодость и тому подобное. Нет, это не так! За это время выросло не одно поколение, не знавшее советской власти и не жившее в Советском Союзе. Многие из них любят все то, что связанно с СССР, начиная от коллекционирования значков, марок и грампластинок и заканчивая музыкой, песнями и кинофильмами того времени.
Советская власть берегла и защищала свой народ, своих стариков и детей! О государстве судят по тому, как оно относится к своим детям и пожилым людям! Напрашиваются параллели с сегодняшним днем: путинская пенсионная реформа, бесконечные подачки участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы, выплаты детям и школьникам к учебному году и т. п. И чем ближе выборы, тем больше власть будет усиливать игру на этом поле.
Но немало и тех, кто ненавидит все советское, называет жизнь в СССР «совком». Они, эти так называемые демократы, насквозь пропитанные смердящим духом либерализма, исходящим от миазмов изощренного капитализма двадцать первого века. Навальный, Каспарова и иже с ними, последователи тех, кто разрушал и грабил Великую страну: волкогоновы, яковлевы, шеварднадзе, гайдары и чубайсы... и, конечно же, главные преступники Горбачев и Ельцин. Эти люди, получившие, в большинстве своем, все от советской власти: награды, должности, регалии, звания, — самым мерзким образом поступили со страной, которая им все это предоставила.
Выборы и избирательные системы
Выборы — процедура избрания кого-либо путем открытого или тайного голосования. Это одна из наиболее распространенных форм участия людей (граждан) в общественно-политической жизни государства, страны, региона, организации и т. д., важный институт функционирования политической системы и политического режима, их легитимности. Выборы проводятся для осуществления законного утверждения в должности какого-либо руководителя административного или общественного органа управления или представителя от лица участвующих в выборах лиц (электората) в составе законодательного или иного органа управления. Выборы можно рассматривать как эффективный институт цивилизационной политической конкуренции и государственного управления. Свободные выборы считаются на сегодняшний день наиболее демократичной системой замещения руководящих должностей в любых общностях людей.
Теперь перейдем к избирательным системам. Существует три основных вида избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная и гибридная системы.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Феликс Багдасаров,
секретарь
Симферопольского ГО КПРФ по идеологической работе, кандидат в члены ЦК КПРФ,
кандидат политических наук, доцент
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