Кандидаты от КПРФ зарегистрированы

2 августа ОИК № 20 Керченского одномандатного избирательного округа зарегистрировала Виктора Павловича Кудряшова кандидатом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
К сожалению, регистрация кандидата прошла с нарушениями российского законодательства. В. П. Кудряшов подал второй пакет документов в ОИК 22 июля. Заседание окружной избирательной комиссии должно было пройти до 1 августа, как об этом гласит ст.51 п.1 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно: «Окружная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации». Виктор Кудряшов намерен подать жалобу на действия ОИК в Центральную избирательную комиссию об ущемлении его прав, как кандидата в депутаты.
3 августа ОИК № 19 Симферопольского одномандатного избирательного округа зарегистрировал Андрея Евгеньевича Кочеихина кандидатом в государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
30 июля Оксана Анатольевна Таранина получила удостоверение кандидата в депутаты ГД ФС РФ восьмого созыва от КПРФ по одномандатному избирательному округу Республика Крым – Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21.
Пресс-центр
Нижнегорского РК КПРФ, КРО КПРФ