Думай и действуй!

Сергей Богатыренко, кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ
— Зачем вы идете в Госдуму?
— Депутатский мандат Госдумы, это прежде всего инструмент, которым можно помогать людям в масштабах всей страны. Я прошел этапы работы и депутатом районного, городского, и сейчас являюсь депутатом Госсовета Крыма и очень часто «упираешься головой в потолок» Федерального законодательства. Один из ярких примеров — это провалившаяся пенсионная реформа, укравшая у каждого работающего человека порядка одного миллиона рублей, а каждого второго мужика вообще лишила возможности дожить до пенсии. Закон о детях войны, который партия власти не принимает уже седьмой раз подряд. Таких примеров можно приводить еще очень много. Порой возмущает, что судьбу всей страны решает жалкая группа депутатов от партии, называемой в народе «партией жуликов и воров». Жизнь доказала, что чем больше фракция КПРФ в Госдуме, тем легче живется простым людям, тем меньше антинародных законов и инициатив может протащить бессовестная партия власти.
— Проект какого закона вы будете продвигать в первую очередь?
— На данный момент фракцией КПРФ в Госдуме подготовлено несколько десятков законопроектов, которые своим большинством не дали воплотить в жизнь депутаты от едра. Модель развития общества, на которой и стоит коммунистическая партия, позволяет всесторонне поддерживать и обеспечивать все потребности человека. Для этого надо не отсиживаться на кухне, а проявить свою гражданскую позицию, и в день голосования пойти на избирательный участок. Советую всем ознакомиться с программой КПРФ «10 шагов к власти народа». Это как раз и есть тот комплекс подготовленных законов, которые коммунисты в первую очередь поставят в повестку дня.
— Какая проблема наиболее острая для вашего региона?
— Конечно же благосостояние крымчан. Несмотря на то, что уже в течении 7 лет Крым заливают финансовым дождем, уровень жизни крымчан неустанно падает. Крым остается одним из самых дорогих регионов страны. Растут не только цены на продукты, но и стоимость бензина, услуг ЖКХ и прочее. Во многом это зависит и от отсутствия рабочих мест. В Крыму за последнее время не только не создано ни одно крупное предприятие, но и постоянно продолжают уничтожаться ранее действующие. Вопросов и проблем, которыми надо заниматься в первую очередь, много.
— Что для вас важнее — ваша семья или ваша работа?
— Очень хороший вопрос. Конечно для меня, как отца троих детей семья стоит на первом месте. Семья является самым важным, от института семьи, его развития и поддержки напрямую зависит развитие государства. Социалистическая система направлена именно на поддержку и развитие как индивидуума, так и семьи, и общества в целом. Функционирование всех сфер и отраслей промышленности было направлено на развитие человека, семьи и общества. А не как сейчас, только на набивание карманов отдельной группы лиц за счет населения, их уровня жизни, здоровья, образования и прочего.
Понимая то, что семья и будущее наших детей — это самое важное, я и выбрал для себя ту работу, от качества выполнения которой зависит будущее целых поколений. Надеюсь, это многие осознают и именно во благо своих детей будут поддерживать коммунистов по всем направлениям их работы.
— Как изменится жизнь в стране после 19 сентября?
— 19 сентября решающий рубеж в развитии нашей страны. День выборов является для многих единственным шансом для мирного перехода на социалистические рельсы развития нашей страны. Если этого не произойдет, то нашу великую Родину ждут большие потрясения. 19 сентября есть два варианта развития событий. Первый — это оставить все как есть и погрузить страну в водоворот кризисов. Тем самым лишить себя и своих детей любой надежды на достойное будущее.
И второй путь — путь надежды. 19 сентября всесторонне поддержать коммунистов и дать себе и своим детям шанс на то, что их будущее изменится, и они смогут достойно учиться, лечиться, работать, создавать семьи и самое главное планировать свое будущее.
— Почему вы уверены в победе КПРФ?
— Потому что по соцопросам более 50 % россиян хотят жить при социализме, который и предлагает КПРФ. Большинство людей, с которыми я общаюсь на депутатских приемах и на встречах, просто ненавидят действующую власть, которая погрязла в бюрократии и коррупции. А главное ослепла и оглохла по отношению к людям и их проблемам. У партии власти сейчас минимальная поддержка. И если люди решатся проявить свою волю и проголосовать за лучшую жизнь для себя, то КПРФ — единственная партия, которая сможет это сделать.
— Какой закон нужно отменить в первую очередь?
— Считаю, что необходимо начать с пенсионного возраста. Этот закон напрямую вмешался в жизнь семей и украл у детей дедушек и бабушек, которые вместо воспитания внуков вынуждены метаться в поисках работы, чтобы получить мизерную пенсию.
— Вы сейчас активно общаетесь с людьми. Чего они хотят? Вы сможете им помочь?
— Людям необходима стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Именно это и не может предложить партия власти.
Мы — коммунисты — и ранее доказывали возможность государственного контроля и стабильности развития экономики, и сегодня готовы гарантировать людям полную уверенность в завтрашнем дне. В нашей программе подробно изложены те меры, которые мы предпримем для обеспечения экономической стабильности нашей страны.
— КПРФ выступает За СССР. Что это значит для вас, как вы это понимаете?
— Один из лозунгов нашей избирательной кампании «За СССР» — за Сильную Справедливую Социалистическую Родину. У многих жителей страны самые положительные воспоминания о советском периоде, уровне социальных гарантий и возможностей. Сейчас социальные лифты существуют только для богатых, а простым парням и девчонкам все дороги закрыты. Поэтому КПРФ всегда выступает за справедливость и равноправие. У нас есть хороший шанс все поменять!