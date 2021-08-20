Будут ли ставить медицинские эксперименты на ваших детях?

На этот вопрос может ответить каждый, если придет на выборы 19 сентября и проголосует. Если вы неграмотно голосуете, ваш голос используют по своему усмотрению. Потому что все голоса от партий-спойлеров, микропартий будут отданы ядру, а значит, по всей видимости, продолжится насилие над людьми. А самое ужасное, что это будет насилие над вашими детьми.
Насильственные эксперименты над детьми — это настоящий фашизм! И нам кажется, что провластные структуры уже перегнули палку, протянув свои грязные лапы к самому святому, что есть у человека, к его детям. Сентябрь не за горами, а там и школа начнет работать. Отказ от любой другой прививки по закону возможен и не вызывает никаких проблем, а вот новое заболевание почему-то стало настолько опасным, что из каждого утюга все кому не лень: и гинекологи, и профессора околовсяческих наук, и анестезиологи топят за новую вакцину, и призывают вколоть экспериментальный препарат, при этом никакой ответственности за возможные негативные последствия никто на себя не берет — за все ответственен человек добровольно подписавший все бумаги и подставивший свое плечо под иглу. Насколько он добровольно это сделал — никого не волнует: бумага есть — вопросов нет. Зато штампуются новые законы, заставляющие добровольно уколоться. Кроспоповпозор гнет свою линию. Ну, там, видимо, заинтересованность личная, деньги выделены, жижа разливается, надо толкать в массы. А массы сопротивляются, поэтому надо давить: один стадом называет, другие закончики клепают, третьи от работы отстраняют, а на Конституцию им всем, наверное, плевать с большой золотой горы, на которой они сидят.
В начале года новомодная болезнь была добавлена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, кроме того были значительно расширены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, также граждан поделили на уровни приоритетности — кого в первую очередь надо уколоть, кого — во вторую, а кого — в третью, чего не наблюдается при прививках от других страшных болезней.
К приоритету 1-го уровня относятся 60-летние и старше; медицинские и педагогические работники, а также работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; подопечные различных интернатов; «хроники» бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Туда же включили всех жителей городов-миллионников.
К приоритету 2-го уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; вахтовики, волонтеры, военнослужащие, а еще работники организаций сферы предоставления услуг.
На третье, то есть к приоритету 3-го уровня, оставили госслужащих гражданских и муниципалов, студентов ПТУ и вузов старше 18 лет, а также призывников.
Сейчас уже проводятся испытания этой бурды на подростках. И пока это действительно официальные испытания. Думаете, через два месяца эта жижа не будет подсовываться нашим детям в обязательном порядке, как абсолютно необходимая и безопасная, и еще какая-то супернужная? Мы сильно сомневаемся в этом и в наших правах. Право на бесплатное образование? Прививка или брысь на дистанционку! Скорее всего, это может стать нашей реальностью, если мы — все граждане нашей страны — не начнем думать своей головой, думать и действовать. Прийти на выборы и проголосовать — это реальный шанс изменить свою жизнь и жизнь своих детей, не дать их на растерзание карманным фармкомпаниям, наживающимся на нашем здоровье и за счет наших же денег, которые им, как нам кажется, слишком щедро отсыпают из госбюджета страны.
Изменения уже внесены и в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323. На граждан России, по всей видимости, готовится еще более жесткая атака со стороны властей предержащих.
Лилия Косса
Фото из открытых источников