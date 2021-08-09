Крылатая пехота в голубых беретах, или «Войска Дяди Васи»

День Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа. За аббревиатурой ВДВ скрываются мощные мобильные силы, оснащенные современным вооружением и готовые решать самые разнообразные задачи, поставленные перед ними.
Как закалялась сталь
Официальным днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем на парашютах с бомбардировщика ТБ‑3 были сброшены 12 человек десантного подразделения. Военные теоретики в этом эксперименте увидели перспективу, преимущество и возможности парашютно-десантных частей по стремительной атаке противника с воздуха и захвату ключевых объектов.
Постановление Реввоенсовета СССР, принятое 11 декабря 1932 года, положило начало созданию воздушно-десантных войск. Бригада была развернута на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа и на нее возложили обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. В начале 1933 года сформировали авиационные батальоны особого назначения в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах.
В последующем боевой путь ВДВ был отмечен многими памятными датами. 212-я воздушно-десантная бригада приняла участие в вооруженном конфликте на Халхин-Голе. 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантные бригады сражались вместе со стрелковыми частями во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
После начала Великой Отечественной войны все воздушно-десантные корпуса сражались с фашистами на территории Латвии, Белоруссии и Украины. В начале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го ВДК (воздушно-десантный корпус) при контрнаступлении под Москвой для содействия войскам Западного и Калининградского фронтов в окружении и разгроме вяземско-ржевско-юхновской группировки противника. Свыше 4 тысяч десантников высадились на аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине и полностью парализовали действия японской армии в августе 1945 года.
В составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане ВДВ принимали участие в боевых действиях в 1979–1989 гг., а позднее (1988–1992 гг.) их привлекали к выполнению специальных задач по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР.
В Первую и Вторую чеченские компании все соединения и воинские части ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики, а в августе 2008 года участвовали в грузино-абхазском конфликте, принуждая Грузию к миру.
По неофициальным данным, озвученным ТАСС (неназванный источник в Министерстве обороны) на 2015 год, численность ВДВ России составляла 45 000 военнослужащих. Состав ВДВ включает три главных компонента: десантно-штурмовой, парашютно-десантный, десантно-штурмовой (горный). В общей сложности насчитывается 4 дивизии, 5 бригад и другие подразделения.
Желания и возможности
Некоторые эксперты считают, что воздушно-десантные войска отжили свой век еще во Вторую мировую войну, показав свою несостоятельность и низкую эффективность. Несмотря на специфическую подготовку, преимущественно их использовали, как простую пехоту. Впервые во Второй мировой войне воздушный десант был применен немецкими соединениями в боях в Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Греции. Сначала это были локальные высадки в пределах одной роты, позже при захвате Коринфского канала был сброшен целый полк, а высадку на Крит осуществляла 7-я дивизия. В Польше для захвата аэродромов применялось десантирование без парашютов посадочным способом. Для всех вышеуказанных операций было важно соблюдение одного условия — высадка десанта осуществлялась в самом начале агрессии на страну, пребывавшую до этого в состоянии мира. Позже подобные операции фашисты прекратили вследствие больших потерь и малой эффективности.
Схожая ситуация сложилась и в Советском Союзе — эффективное массовое применение ВДВ было весьма затруднительным. Заброски во вражеский тыл применялись исключительно в ночное время, усложняя противодействие вражеским зенитным орудиям. Как следствие, часть сброшенного соединения погибала при десантировании, часть состава не могла быстро соединиться после приземления и истреблялась поодиночке. Для примера можно привести неудачное десантирование в тыл финских войск 201-й бригады в феврале 1940 года. Однако негативный опыт карело-финской войны учтен не был и уже в Великую Отечественную войну были произведены две массовых операции по заброске крупных воинских формирований: Вяземская (1942 г.) и Днепровская (1943 г.), которые в конечном итоге, тоже оказались неудачными. На первом этапе Ржевско-Вяземской операции на парашютах в ночное время была высажена только 201-я бригада. Отправить во вражеский тыл 4-й воздушно-десантный корпус не удалось. Налеты вражеской авиации уничтожили значительную часть самолетов, предназначенных для десантирования. В результате этого высадили только 3 батальона 8-й воздушно-десантной бригады, при этом из 2 497 парашютистов на место сбора добрались только 1 300, а большая часть груза в 34 тонны (преимущественно артиллерия и боеприпасы) была потеряна. Преимущественно в этой операции наибольшую эффективность показал прорвавший фронт 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова, в подчинение к которому, в итоге, перешли десантники.
Говоря о Днепровской операции, отметим в целом ее провальный характер — зенитная артиллерия противника вынудила десантировать подразделения опять в ночное время с 2 000 метров, вместо 600 запланированных, что привело к полосе разброса в 60 км. Часть десанта утонула в Днепре, многих истребили поодиночке или захватили в плен.
У союзников положение оказалось не лучше — высадка в Нормандии в 1944 году американского десанта была больше средством отвлечения вермахта, пока на побережье производилась высадка пехоты и техники. Действия десантников в целом были неудачны и сопровождались огромными потерями.
Если оценить операции, проводимые ВДВ СССР в более позднее время, к примеру, в Афганистане, с вводом в строй вертолетов парашютисты вообще стали терять свое значение, и практически не применялись в боевой обстановке. Во время проведения операции «Магистраль» в 1987 году на парашютах сбрасывали манекены вместо живых людей с целью выявления огневых точек «душманов» для дальнейшего их подавления артиллерией. Десантные операции в Афганистане проводились исключительно с помощью вертолетов (Кунарская операция, операция в Панджшерском ущелье). Поэтому, если в Афганистан еще брали с собой купола, то на Кавказ уже нет — они оказались лишней и совершенно бесполезной обузой.
Стоит отметить, что со времен Второй мировой войны, развитие войск ПВО шагнуло далеко вперед и теперь у них на вооружении находятся зенитно-ракетные комплексы и реактивная авиация. В настоящее время, парашютист, вооруженный металлическим оружием, легко засекается в любое время суток и в любую погоду, и нейтрализовать его еще в воздухе или на земле артиллерийским огнем — тривиальная задача. Но еще до высадки с борта Ил‑76, или Ан‑12, или даже Ан‑70, не имеющих технологии «Stealth», делающей их невидимыми на экране локаторов, — это очень лакомая мишень для современных средств ПВО. Здесь уже не идет речь о том, какой процент самолетов при массовой высадке успеет сбросить десант, а о том, сколько раз подряд успеют сбить все громоздкие транспортные самолеты.
От понимания к реформе
Однако не все так печально, как кажется на первый взгляд, — ВДВ России являются важным компонентом вооруженных сил и должны показывать высочайшую боеспособность. В период локальных войн ВДВ способны решать возлагаемые на них задачи, показывая высокую боеспособность и дальнейшее сохранение своего потенциала. Сейчас предлагается ряд различных изменений на организационном уровне и в области материальной части для поддержания и наращивания боеспособности. Начиная с 2012 года проводится планомерная реформа, призванная изменить структуру и возможности ВДВ.
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Роман Молотов
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