Мы идем вперед

Виктор Кудряшов, кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по Керченскому одномандатному избирательному округу № 20
— Зачем вы идете в Госдуму?
— Это решение не было для меня простым. Но спокойно наблюдать за тем, как идет процесс разграбления когда-то мощнейшей державы; как уничтожаются заводы, сельское хозяйство; когда в магазинах продается молоко, а коров в этих регионах не видно; когда видишь, что невозможно получить нормальную медицинскую помощь; что государство, вместо предоставления рабочих мест с реальной оплатой труда, подкидывает жалкие подачки «на ребенка к школе»; когда любое желание указать власти, где она не права, превращается в уголовное преследование со всеми вытекающими последствиями… это не в моих правилах.
Все основные Законы принимаются Государственной Думой, и именно поэтому, реально работая в ней, можно радикально изменить курс с олигархического феодализма на нормальный — социально-ответственный социалистический.
— Проект какого закона вы будете продвигать в первую очередь?
— Их несколько. Закон об увеличении минимальной оплаты труда. Люди сейчас вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить свои семьи. В какой еще стране работающий человек остается если не нищим, то зачастую, с трудом сводящим концы с концами? Людям необходимо дать возможность не беспокоится о том, что им нечего есть! Также Закон об изменении налогообложения. Этот закон необходим для поддержания предыдущего. Ведь, что у нас получается сейчас? Бедные платят столько же налогов, сколько и богатые. А некоторые невероятно богатые вообще освобождены от налогов «из-за западных санкций»! Недавно введенная разница в 2 % — это издевательство и популизм чистой воды. Люди, которые получают минимум, должны быть освобождены от налогового бремени. А контроль сбора с богатых должен быть строгим, но справедливым. Думаю, что многие честные и состоятельные предприниматели, коих у нас немало, сами будут не против платить больше, если будут видеть, что их налоги идут на развитие страны и региона, где они ведут свой бизнес, а не на очередную яхту какого-то чиновника.
И третий — это Закон о выборности судей. Этот закон необходим, чтобы избавить людей от «телефонного правосудия», когда приговор по делу выносится и судьбой человека распоряжаются не по закону, а по желанию власть имущих. Когда каждый судья будет знать, что от того, насколько непредвзято и по закону он будет принимать решения и выносить приговоры и будет зависеть его карьера, а не от тех, кто «стоит сверху».
— Какая проблема наиболее острая для вашего округа?
— Как и во всей России этих проблем несколько: отсутствие рабочих мест, низкий уровень оплаты труда, неподъемные для большинства тарифы на ЖКХ, постоянный рост цен на все, недоступность медицины и многие другие. Но главная проблема все-таки — низкие доходы населения и постоянно падающий уровень жизни.
— Что для вас важнее — ваша семья или ваша работа?
— Для меня важны оба этих понятия. Ведь, одно из определений счастья — это, когда утром хочется на работу, а вечером домой.
— Как изменится жизнь в стране после 19 сентября?
— Когда Госдума станет по-настоящему народной, все античеловечные законы, которые наштамповала последняя Дума, будут отменены. До конца года каждый житель России почувствует, что его выбор был верным! Помимо отмены отвратительных законов, будут приняты законы по заморозке роста тарифов на ЖКХ и естественных монополий. Конечно будет отменена пенсионная реформа. Если же состав Думы не изменится кардинально, то текущие процессы продолжатся, и страна продолжит деградировать. Лично мне этого очень не хочется… А вам?
— Почему вы уверены в победе КПРФ?
— В России более 20 лет и в Крыму более 7 лет во власти нынешняя партия. Стала ли жизнь граждан лучше? Даже провластные опросы говорят о постоянном снижении доходов и росте убыли населения. Если сейчас не сменить власть, то тенденция сохранится. А единственной по-настоящему оппозиционной партией является КПРФ, объединившая все левые силы. Поэтому, если люди хотят улучшений, здравый смысл им подскажет, что выбрать. Моя уверенность основана на вере в умы избирателей.
— Какой закон нужно отменить в первую очередь?
— В первую очередь необходимо сделать все, чтобы отменить грабительскую пенсионную реформу, которая забрала у каждого жителя России 5 лет жизни.
— Вы сейчас активно общаетесь с людьми. Чего они хотят? Вы сможете им помочь?
— Люди хотят иметь возможность быть уверенными и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне, быть спокойными за будущее своих детей.
Основной задачей депутата считаю помощь людям. Я уверен, что через изменения в законах, в контроле над их исполнением, можно мирно, без трагических потрясений изменить жизнь к лучшему. Конечно, для этого необходимо иметь большинство сторонников в Думе. Также статус депутата позволяет делать запросы, на которые местные органы власти, Прокуратура, правоохранительные органы не смогут дать отписки, которые сейчас имеют место быть. И, следовательно, депутат может помочь государственной машине работать верно, правильно. А это и есть лучшая помощь для граждан.
— КПРФ выступает За СССР. Что это значит для вас, как вы это понимаете?
— СССР для меня — это моя Родина в большом смысле этого слова. В разговоре со многими крымчанами я понял, что они ожидали от возвращения в Россию, справедливого социального государства, каким запомнился многим СССР. Люди ждали, что они вернутся в страну, которая будет заботиться о нуждах каждого человека, невзирая на его состояние и возраст. СССР за очень короткий промежуток времени, после войны, смог поднять и производство, и сельское хозяйство, и образование, и медицину, и культуру… А, что получили жители Крыма после Крымской весны? Пусть каждый ответит на этот вопрос себе сам.
Важно понимать, что мы никого не зовем и сами не идем назад. Наоборот, мы стремимся идти вперед, взяв самое лучшее, что было в том СССР, но учитывая опыт ошибок, которые безусловно были. Ведь, не стоит забывать, что тогда это было первое государство, которое строилось «снизу».
На сегодняшний день, мы можем говорить о стремлении создать Справедливую Советскую Социалистическую Россию. И, когда эта задача будет решена, уверен, что многие бывшие союзные республики, а теперь независимые страны, захотят воссоздать Союз Советских Социалистических Республик на основе дружбы и сотрудничества.