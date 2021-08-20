Андрей Кочеихин, кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19
— Зачем вы идете в Госдуму?
— Работать для людей! Законотворчество для меня главная, ответственная работа. Необходимо отменять антинародные законы и продвигать, принимать законы для пользы, для блага людей — вот моя цель и главная задача!
— Проект какого закона вы будете продвигать в первую очередь?
— Думаю, что главным должен стать закон об ответственности за антинародную деятельность, за честные налоги, увеличение минимального уровня заработной платы и прожиточного минимума, госрегулирование цен и тарифов на ЖКХ.
— Какая проблема наиболее острая для вашего округа?
— Колоссальные проблемы водоснабжения, отсутствия необходимых очистных сооружений, вопросы устаревших инженерных сетей, канализация! Особо острая проблема — здравоохранение! Так называемая оптимизация здравоохранения привела к деградация этой системы и мы все это чувствуем на себе. Сразу отмечу, что медицина, здравоохранение должны быть у нас в стране бесплатными!
— Что для вас важнее — ваша семья или ваша работа?
— Бесспорно семья, но мы все зависим от работы — зарплаты, от состояния нашего государства, от тех, кто управляет нашей страной, кто принимает законы! Понимая это, я баллотируюсь в ГД РФ!
— Как изменится жизнь в стране после 19 сентября?
— Жизнь разделится на до и после. С победой КПРФ курс России бесспорно изменится на социально ориентированный, защищающий прежде всего права и интересы простых людей, тружеников, а не олигархов и банкиров!
— Почему вы уверены в победе КПРФ?
— Наше дело правое, КПРФ народная партия, которая работает для людей, чтобы улучшить их жизнь. КПРФ — народная партия, а значит — мы победим!
— Какой закон нужно отменить первым?
— Закон о пенсионной реформе, так как это антинародный, угнетающий народ людоедский закон, и он в первую очередь будет отменен!
— Вы сейчас активно общаетесь с людьми. Чего они хотят? Вы сможете им помочь?
— Люди хотят справедливости! Достойных зарплат, понятного начисления пенсий, справедливого отношения. Люди хотят и заслуживают достойного, бесплатного образования и здравоохранения, в общем, человеческого отношения! Помощь людям, крымчанам сегодня для меня — обязанность, мой долг перед народом, перед семьей, городом, страной. Я чувствую в себе силы и знаю, кто я такой, и как живет народ и чего он хочет, поэтому уверен, что моя энергия, желание, опыт, образование, воспитание и просто природное чутье и вера в справедливость помогут мне быть полезным народу!
— КПРФ выступает За СССР. Что это значит для вас, как вы это понимаете?
— Напомню, что все, что создано было в СССР, это создано под руководством Коммунистической партии. Мы все живем на этом мощном фундаменте, которому не страшны ни бури ни грозы, это наше доброе наследие. Сегодня для меня СССР — это Сильная Справедливая Социалистическая Родина! Мы великая, богатейшая страна с трудолюбивым народом, мы должны жить достойно, чтобы наши семьи были счастливы и ни в чем не нуждались! Дети — вот наше будущее, и в какой стране они будут расти — зависит от нас!