Факт нарушения подтвержден

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым зафиксирован факт ограничения свободного доступа к водному объекту общего пользования, Черному морю, и его береговой полосе АО «Санаторий «Меллас». Об этом на своей странице во «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» написал депутат Госсовета РК от фракции КПРФ Илья Донченко.
«На мое депутатское обращение Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым предоставило информацию о выявлении факта нарушения требований части 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, — отметил депутат. — В ходе проведения административного расследования установлено лицо, причастное к совершению правонарушения. 9 июня 2021 года в отношении лица составлен протокол об административном правонарушении».
По данным ведомства, рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на 02. 08. 2021 года.
Напомним, что к депутату Госсовета республики обратились жители пгт Санаторное, чтобы отстоять свое законное право на свободный и круглосуточный доступ к морю на территории своего населенного пункта, в связи с тем, что администрация местного санатория разрешила проход жителям на пляж только с 8 утра и до 5 вечера.
Фото предоставлено Ильей Донченко