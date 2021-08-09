Уберечь природу от уничтожения

Коммунисты зарегистрировали в Госсовете Крыма проект закона «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».
Законопроект направлен на устранение существующих пробелов правового регулирования отношений, возникающих при создании, охране и использовании особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Республики Крым.
Законопроект разработан фракцией КПРФ в Госсовете РК в целях повышения эффективности государственного управления в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Республики Крым (далее ООПТ).
Новым законопроектом предлагается внести ряд изменений в существующее законодательство.
Первое и самое главное — законопроект предлагает новую редакцию закона «Об особо охраняемых природных территория Республики Крым».
Важные нормы — уменьшение площади, изменение границ, в результате которого исключаются территории, входящие в состав ООПТ, или изъятие части ООПТ не допускается. Изменение категории ООПТ допускается только при выявлении необходимости усиления режима особой охраны охраняемых природных комплексов и объектов.
При изменении функционального зонирования запрещается уменьшение площади заповедных зон, природоохранных зон и зон охраны историко-культурных комплексов и объектов.
Запрещается увеличение площади рекреационных зон и административно-хозяйственных зон. Совету Министров РК нужно будет утвердить Порядок функционального зонирования ООПТ регионального значения.
Серьезные изменения в статьях о статусе и режимах особой охраны ландшафтно-рекреационных парков и парков-памятников садово-паркового искусства (ППСПИ). В статье о ППСПИ исключается формулировка о том, что ППСПИ «являются рекреационными ООПТ».
Госорганы используют эту формулировку для обоснования бесконтрольной и беспредельной застройки ППСПИ «рекреационными объектами» (т. е. гостиницами, и т. д.).