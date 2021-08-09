Снова пилят

В Евпатории очередной рывок сделан для того, чтобы облагородить набережную. Начали как всегда не с того — с вырубки деревьев. Вот, что написала об этом на своей странице во «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» депутат Евпаторийского горсовета от КПРФ, первый секретарь городского отделения компартии, кандидат в депутаты в ГД РФ Оксана Таранина.
«Ну, что сказать, сегодня моему гневу не было предела! Лазурная набережная.
Увидев в очередной раз спил деревьев, и в этот раз массовое уничтожение, терпеть эту самовольность больше нет сил.
Поэтому сегодня в очередной раз было написано заявление в прокуратуру, только уже не города Евпатории, так как очень долго идет реакция, а в Генеральную прокуратуру РФ.
Считаю, что любые проекты, улучшения, облагораживания, можно делать так, чтобы не уничтожать деревья так, как это делают в европейских странах. Но у нас же…
Почему творится такой беспредел? Чтобы якобы что-то улучшить, необходимо уничтожить десятки деревьев?!
Считаю, что за такой маразм глав города Романа Тихончука и Олесю Харитоненко нужно отдать под суд! Проект переделать, только теперь учесть, что должны быть деревья, и высадить новые!
Но, к большому сожалению, ждать нам их к тем размерам, которые были, придется лет так 30–50…
И да … «Пожелания» прохожих в адрес руководства Евпатории, звучали очень жестко, но справедливо», — подытожила депутат.
Напомним, что по словам главы администрации Евпатории Романа Тихончука на реконструкцию Лазурной набережной, которая находится в районе озера Мойнакского, еще весной было выделено 88,89 миллиона рублей, а примерная общая стоимость всего проекта — около 400 миллионов рублей. Кстати, реконструкция центральной евпаторийской набережной имени Валентины Терешковой до сих пор не завершена.
Фото Оксаны Тараниной