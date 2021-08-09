За снятием с выборов Павла Грудинина прячутся ненавистники России!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
24 июля Центризбирком России незаконно исключил из состава федерального списка кандидатов от КПРФ Павла Николаевича Грудинина. По нашей оценке, принято глубоко порочное и политически мотивированное решение. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.
Во-первых, предпринята попытка исключить из предвыборной борьбы одного из лидеров списка КПРФ и самых популярных политиков страны. В 2018 году П. Н. Грудинин баллотировался в президенты России и получил почти 9 миллионов голосов избирателей. Столь бесцеремонное отношение к их мнению наотмашь бьет по легитимности выборов в Государственную Думу. Оно играет на руку антироссийским силам, заинтересованным в дестабилизации обстановки.
Во-вторых, наносится удар по КПРФ и по миллионам наших сторонников. Тем самым, власть создает почву для усиления кампании оголтелого антикоммунизма. Многие чиновники уже и так ощутили себя ненаказуемыми сатрапами. Для них попытка снятия Грудинина – это своего рода сигнал к усилению репрессий. Они воспримут данный шаг как повод для преследования миллионов россиян, разделяющих идеалы социальной справедливости и не согласных с проводимой политикой разрушения и деградации.
В‑третьих, отстранение неугодных кандидатов используется все шире. На прошлых парламентских выборах из нашего списка исключили секретарей ЦК КПРФ С. П. Обухова и В. Г. Соловьева. В минувшем году до выборов глав регионов не допустили сразу пятерых наших товарищей. Теперь «вертикаль произвола» принимает новое ангажированное решение. Этот цинизм ведет к усугублению раскола в российском обществе, повышает степень социальной напряженности и конфронтации, подстегивает сползание к масштабному политическому кризису. По своим последствиям воздействие этого решения на жизнь страны может встать в один губительный ряд с ельцинским запретом КПСС и расстрелом Верховного Совета страны.
Либерально-олигархическая свора, которая захватила нашу страну в 1991 году, держится за власть когтями и зубами. Полностью потеряв авторитет, она не утратила рычаги влияния. Именно по ее циничному заказу совершена очередная гнусность в отношении КПРФ
Против левопатриотических сил вновь использована схема, давно затертая до дыр. Ее уже пускали в ход на многочисленных судилищах против П. Н. Грудинина и совхоза им. Ленина. В этом смрадном псевдоюридическом вареве уже соединялись мстительность заказчиков с криминальной практикой рейдеров из «проклятых 90-х». Беспочвенность сконструированных претензий уже сплеталась с услужливостью чиновников и судей.
Сегодня знакомые нам рейдеры предсказуемо всплывают вновь. Они появились опять, когда КПРФ на своем XVIII съезде дружно утвердила список кандидатов в депутаты Государственной Думы и передала необходимые документы в Центризбирком.
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Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ
Фото Сергея Сергеева
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