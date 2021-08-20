Требуем перемен!

Оксана Таранина, кандидат в депутаты Госдумы РФ от КПРФ по Евпаторийскому одномандатному избирательному округу № 21
— Зачем вы идете в Госдуму?
— Я постоянно борюсь с действующей властью, которая действует исключительно в своих интересах, принимает антинародные законы, при этом не задумываясь о благополучии граждан нашей страны. И мандат депутата Госдумы даст мне большие возможности в борьбе за права обычных людей.
— Проект какого закона вы будете продвигать в первую очередь?
— Считаю, что государство должно обеспечить своих граждан жильем. В первую очередь многодетные и малоимущие семьи, и семьи с инвалидами и детьми-инвалидами. Также одной из важных является необходимость повышения МРОТ. В наше время обычный рабочий человек не в состоянии накопить средства для приобретения собственного жилья, а капиталистическая ипотечная система из человека делает раба.
— Какая проблема наиболее острая для вашего округа?
— Самая большая проблема моего округа, как и всей России, — это зажравшаяся власть в лице едра. Благодаря им не реализовано 90 % указов президента. Благодаря их бездарному руководству проекты ФЦП превращаются в нереализованные долгострои, потому что подрядчиками при реализации ФЦП привлекаются организации через откаты, договоренности и родственные связи.
Я езжу по своему округу, общаюсь с людьми. Во многих селах до сих пор нет газа, школ, детских садов, станции скорой помощи, даже нет аптеки. Я видела, как люди живут в аварийных, рушащихся домах, а государство не принимает никаких действий для их переселения. При том, что муниципалитеты выделяют земельные участки для строительства многоквартирных домов и торговых комплексов в больших объемах. Проблем очень много и их решением может стать только смена власти.
— Что для вас важнее — ваша семья или ваша работа?
— Моя семья и работа очень сильно взаимосвязаны. Лично на себе неоднократно прочувствовала всю бездарность и наглость действующей власти жуликов и воров. Являясь матерью 3-х детей, прекрасно знаю, что такое собрать их в школу, отвезти в детский сад по дороге, которой нет, знаю, во сколько родителям обходится обучение детей в школе и занятия в спортивных секциях и кружках, знаю, как жить в съемных квартирах, и мои проблемы совпадают с проблемами большинства крымчан. Поэтому готова приложить все усилия для решения проблем и работать для людей.
— Как изменится жизнь в стране после 19 сентября?
— В случае, если едроссам удастся путем махинаций и подтасовки голосов получить парламентское большинство, то людей в нашей стране ожидает дальнейшее обнищание. У ЕР уже готов ряд законопроектов, принятие которых отложено на послевыборное время, и они еще ухудшат жизни обычных граждан.
В случае победы КПРФ, наша страна получит ряд значительных изменений, которые четко прописаны в программе партии «10 шагов к власти народа». Можно отметить некоторые из них, в первую очередь, это отмена пенсионной реформы, бесплатное образование и медицина, жилье каждой семье, увеличение МРОТ до 25 тыс. рублей, уменьшение тарифов ЖКХ, отмена платы за капремонт и многое другое.
— Почему вы уверены в победе КПРФ?
— Люди устали терпеть людоедскую политику правящей партии. Настроенное людей за эти 7 лет поменялось. Эйфория от Крымской весны прошла и единороссам нечем прикрываться. Вместо того, чтобы реализовывать федеральные проекты, восстанавливать и улучшать все сферы нашего полуострова, на выделенные из госбюджета миллиарды они просто набивают свои карманы. У людей наконец-то открываются глаза, и они хотят перемен к лучшему — это сейчас может предложить только наша партия — КПРФ!
— Какой закон нужно отменить в первую очередь?
— Пенсионную реформу, благодаря ей люди лишились 5 лет пенсии, а внуки – возможности общаться со своими бабушками и дедушками. И власти отняли это время у самых малообеспеченных жителей нашей страны — у пенсионеров! — Вы сейчас активно общаетесь с людьми. Чего они хотят? Вы сможете им помочь?
— Люди хотят всего лишь достойной жизни, достойной оплаты труда, качественной и квалифицированной медицинской помощи, иметь возможность приобрести жилье, пользоваться газом, ездить по нормальным дорогам, иметь возможность получать достойное образование. Реализовать все это не так уж и сложно! Для этого нужно, чтобы правительство начало честно выполнять возложенные на него народом обязанности, а не заботилось о собственном благосостоянии.