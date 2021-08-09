Основа государства и партии

7 августа 2021 года у Галины Григорьевны Шаповаловой знаменательный, юбилейный, 80-й день рождения. Симферопольский городской Комитет КПРФ, коммунисты первичного партийного отделения № 663 искренне желают ей, женщине-труженику и партийному ветерану, здоровья и долгих лет жизни. С днем рождения, уважаемая Галина Григорьевна!
Трудовая деятельность Шаповаловой Галины Григорьевны началась после выпуска из вечерней школы в г. Симферополь рабочей на перерабатывающем заводе «Крымплодоовощ». Затем инициативная, волевая и трудолюбивая девушка, после окончания курсов электромонтеров, была назначена бригадиром на предприятии «Сельэлектросетьстрой», далее возглавила бригаду электромонтажников в 8 механизированной колонне.
На этом же предприятии, коллектив которого ударно, с высоким качеством выполнял большие объемы работ по электрификации практически всей территории Крыма, молодые электромонтажники избрали бригадира своим комсомольским вожаком.
27 декабря 1966 года Галина Григорьевна была принята в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Как ударник социалистического труда и неоднократный победитель социалистического соревнования в 1968 году Галина Григорьевна была избрана делегатом и приняла участие в работе съезда электрификаторов Украины.
Достойный труд, активное участие в рейдах народной дружины, высокие человеческие качества отмечены многочисленными грамотами и благодарностями руководителей предприятий. В трудовых коллективах, где работала Галина Григорьевна, она являлась для всех признанным примером человека труда и коммуниста, пользовалась заслуженным уважением руководства, подчиненных и коллег по работе.
Коммунист Шаповалова Г. Г. дважды избиралась депутатом Симферопольского городского совета, членом Симферопольского городского Комитета КПСС, была практически постоянным председателем участковых избирательных комиссий. Галина Григорьевна привлекалась к выполнению правительственного задания в 1989 году в Армении по устранению последствий землетрясения и восстановления г. Спитак. На всех этапах своей трудовой деятельности, партийной работы Галина Григорьевна уделяла большое внимание воспитанию молодежи в духе коллективизма, любви к Родине и патриотизма.
В настоящее время коммунист Шаповалова Галина Григорьевна состоит на учете в первичном партийном отделении № 663 Симферопольского городского отделения КПРФ. Избиралась членом Контрольно-ревизионной комиссии Симферопольского городского отделения КПРФ и до сих пор принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых первичным и городским партийными отделениями.
Секретарь
Симферопольского
городского Комитета КПРФ по организационно-партийной работе В. Е. Бломквист