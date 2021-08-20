До чего мы докатились?

Дорогие товарищи! Как же мы с вами до всего этого докатились? Ведь шли уже по пути к светлому будущему. Почти воспитали нового человека: сначала думай об обществе, а потом о себе!.. И вот все это в один момент рухнуло. Да как рухнуло – до самого дна, а то и дно пробило. Все, что строил советский народ: заводы и фабрики, пансионаты и здравницы, железные дороги, ТЭЦ и ГРЭС – все вдруг стало принадлежать частным собственникам. В основном это случайные люди, не имеющие никакого отношения к созданию этих национальных богатств.
А ведь все это начиналось под благовидным предлогом: передать государственную собственность, плохо управляемую, неэффективную, неприбыльную в частные руки. В руки самих трудящихся, которые должны были сами управлять своими предприятиями, став акционерами. Через собрания акционеров, без оглядки на плановую экономику, сами люди должны были распоряжаться прибылью предприятия, направлять ее на развитие, на закупку новых технологий, совершенствование условий труда. Согласитесь — идея неплохая.
Я сама, будучи студенткой строительного вуза, писала диплом по экономике. Тема была: «Переход строительного треста «Евпаториястрой» в акционерное общество». Идея была незамысловата: на всю сумму основных фондов выпускались акции. Каждому сотруднику полагалась часть акций в зависимости от его заработной платы. То есть, работая на предприятии, человек получал в конце месяца не только зарплату, но и в конце года имел солидную сумму от прибыли предприятия. А дальше на собрании акционеров большинством голосов все решали, что делаем: покупаем ли новый кран для работы, премируем ли работников, ну, или еще что-то очень полезное для развития общего дела. Думаю, что это не был переход к капитализму. Это все-таки Новый социализм с человеческим лицом… Не получилось…
Но до каких же низин мы дошли сегодня? Предприятия, которые строили советские люди, весь советский народ, захватили более наглые, более ушлые и бессовестные люди. Им чужды идеи справедливости и всеобщего равенства. Более того, я бы сказала, что эти люди стоят на ступень ниже в исторической иерархии развития человека. Так как главной целью ставят личное обогащение, не смотря на ближнего, не смотря на страну, не смотря на экологию и дальнейшее развитие. Прибыль любой ценой и в кратчайшие сроки. Да что там стесняться, мы их называем бандитами, а в последствии — олигархами.
Для примера, приведу один из крымских санаториев. Назову его «Лакомый берег». В недалекие 2000-е годы обманным путем два ушлых предпринимателя осуществили захват предприятия, переписав его из собственности государства в свою частную собственность. Почему это не сделал любой из нас, можно задаться вопросом. Я думаю, не каждый человек по своей природе склонен к криминалу. В основном мы с вами порядочные законопослушные граждане. Мошенники этим и пользуются, что все покорно промолчат. И молчат до сих пор! Зарплата теперь у этих людей в санатории осталась на самом низком уровне 12–15 тыс. рублей. Социальные льготы и помощь канули в Лету. Обновление основных фондов провели спустя 20 лет эксплуатации советского наследия. И то только того номерного фонда, который принесет им — капиталистам — дополнительную прибыль.
А вот теперь внимание! Очень немного политики. Эти так называемые «собственники» проживали на Украине. Стране нам сейчас недружественной. Но это так говорят только для нас — потребителей пропаганды ТВ.
Капиталисты же очень сплоченны в своих целях. Иначе, как бы прибыль санатория выгребалась подчистую и вывозилась в Украину? А как же мы – крымчане? Мы же с вами с радостью и гордостью вошли в состав нашей исторической Родины! Должны бы были пожинать плоды Победы. Ан нет. А воз и ныне там.
Нам — патриотизм, а им — суперприбыли. Наверное, они более успешны, более умны и способны? Отнюдь. По иронии судьбы оба учредителя недавно умерли, видно устав от дел неправедных. И тут на историческую сцену выходят многочисленные «наследники». Как мы понимаем, еще более не имеющие отношения к этому «Лакомому берегу». Опять же по иронии судьбы и родственниками-то они не являются. Если жена, то четвертая. Если сын, то приемный. Насмешка судьбы. А люди, что же люди? Судьба их все также незавидна. Небольшая зарплата, чтобы дожить до следующей. А если заболеешь? Ну, что же — уйдешь в мир иной, возможно более справедливый. А что оставишь детям? Да ничего, кроме ярма на шею да воспоминаний о светлом прошлом, в котором мы с вами все жили.
Всего вам хорошего, дорогие товарищи!
Маргарита Стрельникова, г. Евпатория