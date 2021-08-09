Полуголодные игры

Вопросов о ценах на продукты питания у россиян по-прежнему великое множество. Недавно в публикациях СМИ стала активно обсуждаться тема возможного подорожания хлеба и мяса.
Доимпортозамещались
В очередной раз россиян ожидает рост цен на ряд категорий социально-значимых товаров: мясной и хлебобулочной продукции. Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отметила, что это связано с увеличением себестоимости производства, с большой долей импортных ингредиентов. Она подчеркнула, что большая доля животноводческой продукции приходится на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты, и в этом случае ситуация полностью зависит от курса валют.
«Мы уже видим, что с начала года птица подорожала на 20 %, то же можно сказать и об остальной мясной продукции. В ближайшее время цены могут вырасти еще на 5–7 %», — добавила Елена Тюрина.
Подобным же образом ситуация обстоит с зерновой продукцией, эксперт считает, что цены на нее также будут расти и это с учетом того, что объективных предпосылок для этого не наблюдается. По ее мнению, производителями планируется увеличение цен на фоне роста себестоимости продукции. При этом «критичного подорожания» ожидать не стоит — хлеб подорожает «всего» на 5 %.
Кроме того, как считает Елена Тюрина, «томаты, огурцы, перцы, картофель, морковь и другие культуры будут дешеветь вплоть до октября. В принципе, в августе и в сентябре можно ожидать снижение на 30–40 % от текущего уровня». Но жители нашей замечательной и богатой страны прекрасно понимают, что потом последует сезонный рост цен на эти продукты, достигая апогея к новогодним праздникам.
«Просил бы доложить…»
Отдельно отметим, что российские торговые сети ранее получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в августе на 10–12 %. Это связано с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии. Впрочем, нашим гражданам не привыкать к росту цен — их скорее шокировало бы значительное снижение и стабильно низкая стоимость товаров и продуктов. Но это абсолютная и нереальная фантастика.
А пока наш гарант 21 июля на совещании с членами правительства признал обострение ситуации с ценами на еду в стране: «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере». Помнится, у него ранее спрашивали, почему бананы стоят дешевле моркови, и ситуация быстро «выравнялась» — цены на заморские фрукты побили пятилетний рекорд. Пора уже всерьез начать переживать за борщевой набор, если о нем озаботились на уровне правительства…
Морковь дороже огурца
По данным Управления госстатистики по Республике Крым и Севастополю на крымском рынке цена на морковь снизилась на 18,42 %, капуста подешевела на 7,68 %, лук репчатый — на 9,78 %, помидоры — почти на 14 %. Исключением стали огурцы, подорожавшие на 7,5 %. Но наметившийся перелом в ценах мало повлиял на их абсолютные величины. Согласно Крымстату, стоимость капусты в среднем по Крыму колеблется от 37 до 42 рублей за кг, лука — от 26 до 30 рублей за кг, помидор — от 76 до 85 рублей за кг. Что касается огурцов и моркови, то цена первых находится в диапазоне от 57 до 69 рублей за кг, вторую можно найти на рынках по цене от 70 до 90 рублей за кг.
Почем хлебушек будет?
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Роман Молотов
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