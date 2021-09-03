В Симферопольское городское отделение КПРФ обратились жители одного из домов, расположенных по ул. Карла Маркса, по вопросу ремонта и обслуживания дома и придомовой территории.
На встрече с жителями дома первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко совместно с руководителем проекта ЖКХ «Народный контроль КПРФ» Иваном Берсеньевым изучили проблему и наметили первоочередные задачи по решению сложившейся ситуации.
Напомним, что деятельность общественного проекта «Народный контроль КПРФ направлена на осуществление и усиление контроля за различными организациями, предприятиями, чиновниками, должностными и ответственными лицами, работающими в сфере жилищного законодательства Российской Федерации.
Прием граждан ведется по предварительной записи с 09:00 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в здании Крымского республиканского отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 10а, в помещении общественной приемной. Записаться на прием можно по телефону +7(978) 140 72 82. Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00.
Также приглашаем активных граждан присоединяться к общественной организации «Народный контроль КПРФ» и стать народным инспектором, чтобы помочь в оказании квалифицированной помощи людям, нуждающимся в решении проблем и вопросов жилищного законодательства РФ.
По материалам пресс-службы СГО КПРФ