Насущные проблемы Западного Крыма

Добрый день, уважаемые крымчане и гости нашего солнечного полуострова!
Хочу поделиться своим впечатлением о системе управления и финансово-хозяйственной деятельности. Российская система управления государством имеет капиталистическую основу (но по-российски). Законов принимается много, но они не работают, а если и работают — то во вред, а не во благо. Возьмем конкретный вид деятельности: больная тема ЖКХ — управляющие компании, которые занимаются уборкой территории, обслуживанием зданий и сооружений. Эффективность их работы сведена к нулю. У всех одна мысль, как побольше денег положить в карман, а не убрать мусор или заменить в подвале дома устаревшие коммуникации. Выдуманные тендеры, например, в Евпаторию зашла Питерская компания, выиграла тендер, итог — город окончательно погряз в мусоре. А старое евпаторийское предприятие закрыли и людей оставили без работы, хотя они свои обязанности выполняли гораздо добросовестней. Систему ЖКХ надо вернуть в подчинение местным властям на государственную основу, как, в принципе, и другие структуры, которые обеспечивают жизнедеятельность и отдельных населенных пунктов, и государства в целом.
Хочу отметить также хаотическую застройку нашего города и всего западного побережья. Охватывает ужас от того, как планомерно убивается крымская уникальность. Сами москвичи в шутку говорят, что Крым скоро превратится в Московскую область, где не будет ни парков, ни общедоступных зон отдыха, ни инфраструктуры, а останется лишь убитая экология полуострова.
Вы посмотрите, что остается после сезона на побережье: горы мусора, поломанные дикорастущие деревья, вытоптанные газоны. Да, это делают не только отдыхающие, и среди местных достаточно троглодитов.
А вообще, у нас в правительстве кто-нибудь занимается планомерным развитием, составлением генпланов регионов? Похоже, что нет, судя по состоянию Сакского района, который граничит с Евпаторией. Законы водоохранной зоны не работают, как, впрочем, и другие. Коммуникации не строят (а зачем в первой санитарной зоне нужна канализация?) — море все примет. Всякие проходимцы захватывают земли — неужели не в курсе правительство, что происходит при его попустительстве? Вопрос риторический.
И еще вот на чем хочу заострить внимание. После воссоединения Крыма с Россией, в Евпатории была упразднена система хозяйственной деятельности поселков Заозерное, Новоозерное, Мирный. Считаю, это очередная серьезная ошибка. Нынешняя администрация города не в состоянии навести порядок в самой некогда всесоюзной здравнице, а здесь еще три интенсивно развивающихся поселка городского типа. Надо вернуть систему хозяйственной деятельности со своим бюджетом и определенными полномочиями, позволяющую намного легче на местах оперативно решать вопросы жизнедеятельности населенных пунктов.
П. С. Корниенко,
член Общероссийского Движения «За Новый Социализм»
г. Евпатория