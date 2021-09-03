Метка электронного концлагеря

Во второй половине августа Минздрав обновил временные методические рекомендации, касающиеся ковид-вакцинирования. Изучив их, возникает стойкое впечатление, что суверенное государственное здравоохранение в России перестало существовать, а медицинские чиновники являются сторонниками электронного концлагеря и поголовной вакцинации, при этом важен сам процесс, а не результат.
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Если внимательно ознакомиться с тезисами рекомендаций от конторы, желающей всех оздоровить и являющейся филиалом ВОЗ и бигфармы, то становится крайне неуютно от осознания того, во что превращается современное общество. Судите сами — в методичке черным по белому написано, что привитых граждан необходимо метить QR‑кодами.
«После внесения в регистр (информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения COVID — 19, ведение которого предусмотрено постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 373) сведений о лицах, вакцинированных от COVID — 19 или перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR‑код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре.
Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР‑теста, QR‑код действует 72 часа. Для переболевших — в течение 6 месяцев с даты выздоровления.
Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID‑19, получают QR‑код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR‑кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев».
Казалось бы, что все логично, но дьявол кроется в мелочах. Переводя с чиновничьего языка на нормальный, поясним — QR‑код рекомендуется сделать основным подтверждением статуса привитого/непривитого. В этом случае код выдается именно гражданину, а не присваивается сертификату вакцинации. Процедура эта обязательна и реализуется на портале Госуслуг в ЕСИА и у людей не спрашивают — хотят ли они получить услугу в электронном виде. Если нет личного кабинета, он будет заведен на портале автоматически вопреки желанию человека, QR‑код будет выдан в проактивном режиме (сейчас это популярное у чиновников выражение). И это при том, что нет ни одного федерального закона, в котором бы указывалось на то, что госуслуга «оформление вакцинации» производится исключительно в электронном виде. Напомним читателям, что присваивание людям каких бы то ни было номеров было признано преступлением, не имеющим срока давности, на Нюрнбергском трибунале. А это значит, что у нас воссоздается настоящий фашизм.
Иммунитет есть, но это не точно
Далее возникает еще один вопрос — почему в Минздраве решили, что у переболевших иммунитет действует полгода, у привитых — год? В чем логика? Еще в первых числах июля главный санитарный врач Анна Попова, выступая на канале «Россия 1» заявляла, что за весь период наблюдений (а это больше года) число повторно заболевших модной болезнью в России не превысило 1 %. Национальная статистическая служба Великобритании вкупе с Оксфордским университетом провели свои исследования и получили похожие цифры: из 4 млн заболевших по состоянию на 30 мая 2021 года повторно заразились 15 893 человека, что составило 0,4 %.
Возможно, Минздрав располагает какой-то секретной информацией о миллионах россиян, переболевших второй раз? Возможно, он проводил соответствующие научные исследования, которые подтвердили информацию о том, что приобретенный иммунитет через полгода уже перестает работать? А у привитого от модной болезни он функционирует ровно 365 дней? Отнюдь, отметим, что все «коронабесные» ограничения и присвоение гражданам разных иммунных статусов не имеют под собой никаких научных оснований.
Тем более, что большинство привитых получило вакцину менее года назад и судить об уровне иммунитета еще рано. Ситуация подогревается и тем, что привитые также могут заболеть КОВИДом. В интернете достаточно информации о том, что смертные случаи среди привитых также есть, в том числе и после 40 дней со времени поставленного второго компонента. Однако «после» — не значит «вследствие», а посему Минздрав не просто вводит липовые «правила», но и требует их обязательного выполнения всеми гражданами.
Но медчиновники в своем маразме не останавливаются и заявляют в рекомендациях, что QR‑код вакцинированного действует год в «обычном режиме», а в случае обострения эпидситуации, иммунитета этого же человека хватит только на шесть месяцев! Как такое возможно? А ведь этот документ составлял коллектив из двадцати с лишним врачей со степенями кандидатов и докторов наук. Поколение ЕГЭ подъехало? Вроде еще рановато. Тогда как объяснить их уверения в том, что длительность иммунитета зависит от того, сколько вокруг вакцинированного находится заболевших? В случае высокой концентрации заболевших у привитого иммунный ответ прекращается в два раза быстрее? А что, неплохая идея разработать такие вот «умные» сверхэффективные биотехнологические вакцины. Останется поставить их на поток и регулярно заверять, что вокруг полным-полно заболевших и пора идти делать очередной укол! И ведь нет ни одного научного обоснования подобным выводам «специалистов» от Минздрава, призванных лечить людей, а не мозги людям. Становится действительно страшно, если в министерстве, желающем всех оздоровить, подобных врачей с избытком…
Миллиарды денег штаммов
В действительности можно сделать определенный вывод о том, что Минздрав, поддерживая своих глобальных кукловодов, приоткрывает их планы. Предложенные сроки действия QR‑кодов предназначены для того, чтобы каждые полгода вкалывать людям все новые и новые генномодифицированные коктейли от все более мутирующих опаснейших штаммов, а это миллиарды народных денег, между прочим. <...>
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Подготовил Роман Молотов
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