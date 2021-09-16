Лекарства нет, но вы ищите

«Страдаю болезнью — бронхиальная астма. Пульмонолог назначил для вдыхания порошок Симбикорт Турбухалер.
В феврале этого года по рецепту в аптеках № 27 при поликлинике № 4, этого препарата не оказалось. Обошел все аптеки, какие обслуживают льготников, нигде нет.
Обратился к депутату-коммунисту В. Н. Саенко. Он безотказно мне помог получить лекарство. Очень я благодарен В. Н. Саенко за оказанную помощь. Такая же ситуация произошла, когда мне нужно было в мае получить по рецепту Симбикорт Турбухалер. Опять нет в аптеках лекарства, а я задыхаюсь.
Иду к Саенко, объясняю ситуацию. Написал заявление. Через два дня получаю лекарство. Благодарю В. Н. Саенко.
Кто должен нести ответственность за непорядок и отсутствие лекарств, необходимых для здоровья человека. Я старик, глухой, слепой, хромой, как я смогу все это перенести?
Помогите найти виновника! Если не решится этот вопрос, то у меня снова будет хождение по мукам!»