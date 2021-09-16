Поиск по газете

четверг, 16 сентября 2021 г.

Лекарства нет, но вы ищите



К нам редакцию обратился житель города Симферополя 96-летний инвалид Великой Отечественной войны Александр Прокопьевич Хохалев. Проблемы у пожилого человека возникают ежемесячно из-за того, что он не может получить лекарства выписанные ему лечащим врачом, бесплатно, как и полагается по закону. Пожилой больной человек вынужден безрезультатно ходить от одной аптеки к другой и, не найдя жизненно необходимых ему лекарств, обращаться за помощью к депутатам КПРФ. Эта ситуация продолжается уже на протяжении всего года. Вот и в сентябре Александр Прокопьевич опять обратился к нам за помощью, так как не смог найти нужного ему лекарства в аптеках города. И это уже крик души.

«Страдаю болезнью — бронхиальная астма. Пульмонолог назначил для вдыхания порошок Симбикорт Турбухалер.

В феврале этого года по рецепту в аптеках № 27 при поликлинике № 4, этого препарата не оказалось. Обошел все аптеки, какие обслуживают льготников, нигде нет.

Обратился к депутату-коммунисту В. Н. Саенко. Он безотказно мне помог получить лекарство. Очень я благодарен В. Н. Саенко за оказанную помощь. Такая же ситуация произошла, когда мне нужно было в мае получить по рецепту Симбикорт Турбухалер. Опять нет в аптеках лекарства, а я задыхаюсь.

Иду к Саенко, объясняю ситуацию. Написал заявление. Через два дня получаю лекарство. Благодарю В. Н. Саенко.

Кто должен нести ответственность за непорядок и отсутствие лекарств, необходимых для здоровья человека. Я старик, глухой, слепой, хромой, как я смогу все это перенести?

Помогите найти виновника! Если не решится этот вопрос, то у меня снова будет хождение по мукам!»

Призываем все ответственные министерства и ведомства Республики Крым обратить внимание на решение данной проблемы. Надеемся, что у вас нет более важных дел, чем те, за которые вы получаете заработную плату.