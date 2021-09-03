Памяти товарища

Отличительной, характерной для него чертой, конечно же, была – честность. Евгений Николаевич родился 23.07.1934 г., в городе Мантурово Костромской области. На его детские и юношеские плечи тяжелейшим испытанием легли годы войны и послевоенного восстановления государства. Это испытание он с достоинством выдержал. Евгений Николаевич закончил Ленинградский Военно-механический институт. Инженер-лейтенант Добросердов многие годы с полной отдачей проработал на таких крупных промышленных предприятиях как «Фотон», «Продмаш», в годы их расцвета, в отделах военной приемки приборов и оборудования, которое поставлялось для нужд Министерства обороны СССР. В период работы на «Фотоне» он также занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи Крыма и спортивным туризмом. Евгений Николаевич участвовал лично и организовывал пешеходные походы по Зап. Кавказу, Забайкалью, Приполярному Уралу, Сибири, лыжные походы по Уралу, Карпатам, Приполярному Уралу, Кольскому полуострову и другие мероприятия любого уровня сложности, имеет звание кандидата в мастера спорта по спортивному туризму. Многолетний опыт работы, энциклопедические знания и светлый ум до самых последних дней жизни позволили Евгению Николаевичу вести активный образ жизни, борясь за справедливость. Он являлся автором многочисленных публикаций в газете «Коммунист Крыма» и других изданий полуострова. Евгений Николаевич с любовью относился к семье, совместно супругой они вырастили замечательных сына и дочь.
В нашей памяти коммунист Добросердов Евгений Николаевич навсегда останется как человек неумной энергии, кристально честный, любящий и понимающий жизнь, делавший все, чтобы она стала лучше. Скорбим вместе с родными и близкими.
Крымский республиканский Комитет КПРФ, Симферопольский городской Комитет КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма»