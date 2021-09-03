Правдивая память о войне

Жизнь во лжи
Ни для кого уже не секрет, что страны Запада давно и с большим усердием занимаются историческим подлогом, целью которого является нивелирование роли СССР во Второй мировой войне. И здесь корень зла кроется не в навязывании ложных представлений, а в том, что это делается с заведомо преступными целями. Запад стыдливо старается скрыть тот факт, что еще до начала войны ему не были чужды идеи, пропагандируемые Гитлером. Историко-политические корни подлога уходят далеко в прошлое и основываются на позиции, что проект советского государства нес вред нашей стране и всему миру в целом. Подобная идеология начала активно муссироваться как в России, так и за ее пределами с момента развала СССР. Великой страны нет уже 30 лет, а ее продолжают бояться. Отечественные и «импортные» либералы движимы паническим страхом того, что идеи Страны Советов снова станут популярны и обретут новый смысл.
Старшее поколение помнит своих отцов или дедов, прошедших войну и абсолютно равнодушно относившихся к тому, что о них будут думать в Америке и Европе, — они просто защищали родную землю от фашистской нечисти и подвиг их был праведен. Подобная точка зрения конечно же не вписывается в западные «каноны» оценки истории и поэтому прилагаются значительные усилия для того, чтобы любыми средствами разрушить последнюю скрепу, объединяющую наш народ, — память о подвиге советского народа и гордость за Великую Победу в Великой Отечественной войне. Для этого даже придумали и распространили такое уничижающее понятие как «победобесие».
Война продолжается
Другая идея оппонентов состоит в ослаблении роли России в различных международных организациях, включая и ООН. Для этого достаточно выставить СССР не победителем, а инициатором и разжигателем войны — в этом случае его можно смело обвинить в миллионах смертей, что автоматически лишает Россию возможности заседать в ООН и влиять на мировую политику. Остается удивляться, насколько коротка память у наших западных «друзей» — они забыли концлагеря и миллионы уничтоженных мирных граждан, не говоря о тех, кто действительно освободил Европу от коричневой чумы.
Примечательно, что в нашей стране некоторые граждане негативно высказываются о роли Советского Союза в событиях Второй мировой войны. И делают они это не где-нибудь «на кухнях» или в кулуарах, а продвигают свои идеи в различных СМИ. А ведь во многом современное российское общество, не имеющее единой грамотной идеологии, само делает уязвимой нашу страну перед теми, кто желает переписать самые ключевые факты истории, не учитывая ряд факторов при отстаивании исторической правды. К примеру, первым фактором можно считать специфику европейского восприятия истории войны. Предатели были практически везде, достаточно вспомнить Власова с РОА и Локотское самоуправление, но это ни в какой мере не сравнимо с тем, что в Европе целые страны присягли на верность нацистам — Австрия, Нидерланды и многие другие европейские страны, дружно пошли за Гитлером.
Вторым фактором является наше мировоззрение. Для нас Великая Отечественная война бесспорно была войной против фашизма, но вместе с тем она была борьбой за свободу и независимость страны, противостоящей коллективной агрессии стран Запада. Военный аспект уничтожения СССР был за гитлеровскими войсками, а интеллектуальный — в ведении концептуальных западных кругов с англосаксонскими элитами. С тех пор в антироссийском противостоянии коллективного Запада мало что изменилось. Разве что к переписыванию истории и давлению в информационной среде прибавились различные меры экономического противостояния в виде санкций. И здесь уже не важно, чей Крым, — была бы Россия, а санкции найдутся. Смотря на сложившуюся ситуацию, становится понятным, что некоторые западные страны следуют планомерной программе уничтожения России как конкурента не геополитическом уровне. И, в связи с этим, искажение истории является не целью, а всего лишь средством.
Образ врага
В конечном же итоге целью является создание в информационном пространстве оснований для развязывания нового масштабного военного конфликта против России. А для этого нужна последовательная и длительная дегуманизация образа врага. Примером может служить ситуация в Грузии и на Украине. Последняя в своей оголтелости переписывания истории и распространения идей нацизма уже переплюнула Польшу и страны Прибалтики. В последние годы рефреном в речах политиков этих стран звучит «лебединая песня» о том, что они являются жертвами политики СССР, попутно обвиняя Россию в искажении исторических фактов, связанных со Второй мировой войной. Бывшие страны Варшавского договора вкупе с прибалтийскими отрабатывают свои «30 сребреников», наперебой рассказывают об ужасах, творимых СССР, и мнимой военной угрозе современной России, так и мечтающей напасть на них и поработить. Дело понятное — членство в НАТО нужно отрабатывать, а чем, если не подыгрыванием «хозяевам» в вопросах исторического вранья? Тем более, что на очереди, нетерпеливо перебирая копытами, стоят среди прочих и Украина, и Грузия, «скромно» забывшие свою историю и роль Российской Империи в ней и формировании нынешних государств.
Для постсоветских представителей «элиток» этих стран самым коротким путем к сапогам хозяев является принятие западной точки зрения о Второй мировой войне. <...>
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Роман Молотов
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