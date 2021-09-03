Возвысить труд учителя!

Уважаемые учителя, преподаватели, воспитатели! Дорогие коллеги!
Ваш благородный труд давно стал основой основ человеческого бытия. Приобщая молодое поколение к знаниям, вы одновременно формируете его ценности, взращиваете представления о хорошем и недостойном, о высоком и порочном, о добре и зле. Изо дня в день вы формируете облик российского общества, определяете будущее нашей страны.
Педагогика в России всегда была полем приложения сил истинных подвижников нашего Отечества. Представители вашей великой профессии исполняли высокую миссию перед обществом, определяя новые горизонты российской молодежи. Без учителя, преподавателя, воспитателя мир не узнал бы той великой России, что сумела соединить свыше ста народов и народностей общностью исторической судьбы. Это они — наши учителя — умели воспитать в молодых сердцах страсть к знаниям и тягу к прогрессу, высокие устремления и жажду справедливости. Вдохновенное слово учителя побуждало искать и сражаться, созидать и дерзать. Безгранично преданный своей стране педагог заряжал неподдельным энтузиазмом и вдохновлял на прорывы в экономике, на отвагу в ратном деле, на творческое горение в искусстве, делал Советский Союз подлинной сверхдержавой, центром притяжения свободолюбивых народов мира. Неподдельный патриотизм нашего учителя и воспитателя поднимал на беспримерный подвиг советских людей, защищавших Родину от коричневой чумы, помогал ковать научно-техническое лидерство СССР, готовил полет Юрия Гагарина в космос.
Советская страна помогала учителю исполнять воспитательную миссию всем устройством жизни — широкой системой подготовки кадров и великим кинематографом, разветвленной сетью домов пионеров и детско-юношеских спортшкол, олимпиадами и «Зарницами», пионерскими лагерями и комсомольским самоуправлением. Недостойным было бы списать этот пласт достижений в архив прошлого. Эти уникальные явления — наше национальное достояние. Если бесценный опыт не порочить, не «отменять», не игнорировать, а развивать, преломляя к новым условиям, он немало послужит нашим детям и будущему Отечества.
В «лихие девяностые» российское учительство совершило особый гражданский подвиг. Вопреки безвременью, оно хранило лучшие народные ценности и не позволяло нашему обществу полностью скатиться в бездну равнодушия, стяжательства, одичания и морального разложения. Жестоко бичуемый за «консерватизм» и «совковость» российский учитель сберегал для всех нас достижения отечественной и мировой культуры. Чтобы жить и трудиться, он черпал силы из русской поэзии и литературы, из подвигов победителей фашизма, из воспоминаний о собственных учителях, из страстного желания сохранить в человеке человеческое. Благодаря ему Россия, наперекор обстоятельствам, все еще удерживает многие важные позиции.
Дорогие коллеги! Вы честно исполняете свой долг. Не ваша вина в том, что деградация экономики и науки, здравоохранения и образования порождает все больше угроз для нашей страны. Нынешняя Россия в огромном долгу перед вами.
Низкая заработная плата наотмашь бьет по престижу педагогического труда.
Массовой практикой стала работа на две и даже три ставки. Слабая техническая оснащенность школ не позволяет вам в полной мере реализовать свои таланты и профессиональные возможности. Необходимость корпеть над множеством отчетов убивает бесценное время, мешая посвятить его подготовке к урокам, семье и саморазвитию. Личностное выгорание учителя стало печальной приметой времени.
КПРФ никогда не мирилась с наступлением на наше образование и права учительства. Тридцать лет мы оберегали российскую школу от погромов и злостных экспериментов. В этой борьбе нам многое удалось. Мы отбили проекты полной коммерциализации образования. Восстали против попыток объявить педагогические вузы «избыточными». Боролись с закрытием государственных вузов, которые ливановский мониторинг объявлял неэффективными. Делали все, чтобы уйти от ЕГЭ‑угадайки и обеспечить полноценную систему оценки знаний ребят. Сражались с повальным насаждением болонской системы и губительной «оптимизацией».
Да, наша политическая активность и ваша гражданская позиция не позволили осуществить многие погромные планы либеральных унтер-пришибеевых.
Но засилье в Государственной Думе молчаливо-послушного большинства из «Единой России» явно мешает пресечь регулярные экзекуции российской школы.
В законодательство внедрены положения, которые делают личность учителя беззащитной перед произволом чиновников. Далекие от объективности материалы СМИ становятся причиной многих личных трагедий в учительской среде. Все это необходимо решительно прекратить!
Реализация программы КПРФ гарантирует учителю, преподавателю, воспитателю возвращение заслуженного престижа педагогического труда. Основой новой политики в сфере образования станет увеличение его финансирования — с 3,5 до 7 % ВВП. Разработанный КПРФ бюджет развития позволит решить эту задачу за полтора-два года. Это даст возможность значительно повысить заработную плату педагогических работников и персонала образовательных организаций. Нагрузка на учителя снизится. Появятся возможности личностного роста, повышения профессиональной квалификации и творческой самореализации.
КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция — заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального бюджета.
Это позволит ее гарантировать, поддержав одновременно тощие региональные и местные бюджеты.
Мы против массового перевода школьников и студентов на дистанционное обучение. Такие проекты ведут к дегуманизации образования и обесценивают труд педагога. Против этого мы решительно выступили на всех уровнях — законодательном, общественном, политическом.
Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы от новых витков оптимизации. Нужно сохранить систему коррекционных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного образования к школам и вузам. Необходимо вернуть сельским педагогам 25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг.
КПРФ выступает за изменение самой идеологии образования на основе принципа «Образование — для всех!»
Возможность получать качественные знания не должна зависеть от материального достатка. Государство обязано обеспечить доступность образования для всех без исключения.
Только в этом случае мы проведем индустриализацию XXI века, обеспечим научно-технологический рывок, вновь создадим мощную экономику и вернем Россию в число передовых держав.
Важно осознать: ближайшие выборы в Государственную Думу не будут рядовой «электоральной процедурой». Они окажут огромное влияние на судьбу России. Наш народ внутренне готов к важным переменам. Страна истосковалась по крупным проектам и быстрому движению вперед, по социальной справедливости и честной власти, которая защитит интересы каждого человека.
КПРФ предложила программу созидания и развития. Способность нашей команды трудиться и брать высокие рубежи мы доказали делом — пятилеткой развития в Иркутске и Новосибирске, успехами народных предприятий, академическим университетом Ж. И. Алферова в Санкт-Петербурге.
Дорогие друзья! Время бояться перемен прошло. Сегодня нам агрессивно навязывают кладбищенскую стабильность. Но чтобы выбраться из тупика, нужно действовать. Обязательно приходите на выборы. Приходите 19 сентября. Не используйте два других дня. Их жуликовато подсунули, чтобы открыть простор манипуляторам и похитителям голосов. Наша общая победа станет основой возрождения российского образования. Она явится началом восхождения страны к новым вершинам, которые будут достойны наших просторов, наших научных и литературных гениев, нашей великой истории!
С глубоким уважением к вам,
педагог, доктор философских наук,
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов
По материалам сайта kprf.ru