Новости. МИНТРУД ЖЖЕТ

«Мы только рекомендуем»
Письмом N 14 – 2/ООГ‑7691 от 10 августа 2021 года Минтруд поставил точку в противостоянии властей и граждан по вопросу обязательной вакцинации.
В документе говорится, что все ранее выпущенные письма содержат в себе лишь рекомендуемый порядок действий для работодателей. «Отмечаем, что указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника».
А значит, работодатель вообще не вправе заставлять сотрудников писать согласие или отказ на вакцинацию. Это рекомендация. Сотрудник может написать согласие или отказ, а может ничего не писать.
Также работодатель не вправе отстранять всех непривитых. Минтруд это тоже считает рекомендацией.
Ранее нигде ни разу не говорилось, что это рекомендации, а все подавалось в виде обязательных предписаний. Например, в Письме Роструда от 13.07.21 N 1811-ТЗ прямо говорится, что непривитый работник, не имеющий противопоказаний, подлежит отстранению. Без всяких «рекомендуется». Напоминаем, законы изначально были на стороне работника, что и выясняется в суде.
Какая будет пенсия?
Теперь информацию о размере будущей пенсии россияне смогут получать не чаще одного раза в три года. При этом доступ к данным женщины получат с 40 лет, а мужчины — с 45 лет.
Минтруд РФ утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Приказ вступает в силу с 2022 года.
МРОТ на будущий год
В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 13 617 рублей. Это на 6,4 % больше по сравнению с 2021 годом.
Напомним, что с прошлого года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42 % от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. По подсчетам ведомства, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 рубля.