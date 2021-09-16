Встреча с избирателями

Вечером 14 сентября в большом зале Рескома КПРФ в Симферополе прошла встреча Павла Грудинина с жителями столицы и других городов Крыма.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что найти зал для встречи и предприятия, готовые принять Павла Николаевича, в Крыму было проблематично.
«Думаю, что все это происходит потому, что власть боится. Боится человека, который не только сохранил то, что было создано ранее, но и приумножил. И эти воры его боятся. Он смог создать предприятие «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье — лучшее в Европе. У Павла Николаевича и самое лучшее предприятие, и школа, и детский сад, — сказал Сергей Богатыренко. — Сейчас мы для того, чтобы отправить своего ребенка в какие-то кружки — на робототехнику, в бассейн, на танцы, — должны заплатить деньги. В месяц на это все нужно около 10 000 рублей. При наших доходах это не каждому под силу. А у него все это есть на предприятии, и для своих сотрудников, их членов семей, детей все это бесплатно».
Павел Грудинин, выступая перед собравшимися, отметил, что реализация программы КПРФ «10 шагов к власти народа», говорит о том, что во главе власти в государстве должен быть человек труда.
«Вы все знаете, что если человек работает, то он должен зарабатывать, содержать семью. А у нас сейчас появилось понятие «работающий бедный». Так быть не должно», — сказал Павел Николаевич. Также, он отметил что грабительская пенсионная реформа лишила людей не только времени, но и денег, которые они могли бы получить еще при жизни, а также их родственники после их смерти, а не оставлять их Пенсионному фонду. «Долги почему-то переходят по наследству, а пенсия — нет», — подытожил он.
Говоря о проблемах агропромышленного комплекса, Павел Грудинин отметил, что хозяйство в Первомайском районе Крыма, которое он посетил, испытывает бешеные трудности — выросла вдвое цена на удобрения, выросла цена топлива, но власть ничего не хочет делать для развития отрасли.
«Если снизить тарифы, снизить налог — это все приведет к снижению себестоимости товара, но этого не делается. Кто виноват? Это ясно — власть, которая повысила пенсионный возраст, уничтожила образование, сделала платным здравоохранение, — отметил он. — Молодежь не верит в будущее страны. Она хочет уехать куда угодно. Поэтому нужно все это менять. И эти выборы последний шанс легитимно изменить антинародную политику в нашей стране. Например, пенсии нужно платить из бюджета и повысить их вдвое, тогда у людей появятся деньги, и они смогут покупать натуральные продукты. Наш лозунг — За СССР — за сильную справедливую социалистическую Родину! Где во главу угла ставят простого человека, повышение материального состояния народа. Мы должны побороть эту власть, которая сделала нас нищими».
Павел Грудинин затронул проблемы, касающиеся каждого жителя нашей страны, каждого жителя Крыма. Собравшиеся задавали вопросы. Например, что в программе КПРФ есть для молодежи, о развитии курортов и бюджетного санаторно-курортного лечения на полуострове, о доступной медицине, обеспечении жильем и т. д. Также подняли вопрос строительства объездной дороги, которая по плану разделит поселок Заречное в Симферопольском районе. Напомним, что эту проблему взял на личный контроль лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Разговор получился живым и острым.