Благоустройство по-едросовски

Жители одного из многоквартирных домов в Симферополе написали в редакцию, возмущаясь тем, как их мнение по благоустройству придомовой территории возле их же дома не учитывается «благодетелями» депутатского корпуса города, представляющими одну из партий. Можем сказать, что примеров такого благоустройства в столице Крыма предостаточно. А пока – вот о чем пишут нам симферопольцы.
«Позвольте презентовать вам историю к выборам, в которой партия власти демонстрирует новые тенденции в благоустройстве придомовых территорий. Здесь и «забота о населении», и «эффективное использование бюджетных средств», и «учет мнения граждан» депутатами от «Единой России» представлены весьма наглядно.
Во дворе дома по ул. Киевской, 98а в Симферополе расположена площадка с мусорными контейнерами, вокруг которой, как водится, грязь и разруха. Депутат от «Единой России», встречаясь с избирателями под выборы, решил проявить заботу о них и обещал обустроить эту площадку. Сказано-сделано, но сделано так, что теперь и его, и ЕР местные жители клянут в самых непарламентских выражениях.
Дело в том, что обещанное обустройство мусорной площадки вдруг обернулось постройкой большой парковочной площадки для автотранспорта с уничтожением остатков зеленой зоны двора.
Понятно, что такой вид «благоустройства» был подсунут депутату местным кулачьем во главе с председателем дома, которое рассчитывает получить бесплатную парковку для своих автомобилей. Проект был одобрен Аксёновым, который и выделил бюджет.
В результате двор закатан в асфальт и превращен в почти сплошную парковку. Жители, возмущенные этими действиями, пытались противостоять им, обращаясь в разные инстанции с просьбой хотя бы изменить проект и, если не восстановить зеленую зону, то хотя бы сделать на этом месте детскую или спортивную площадку. Но, как водится, ничего не смогли добиться.
Мы, конечно, далеки от мысли, что власти не хотят возиться с толковым благоустройством и озеленением территории – это же уметь нужно, да и до выборов не успеть. То ли дело – закатал все в асфальт и готово! Но вот как-то странно, что мнение тех, кто теперь живет на парковке, никто учитывать не собирается.
Видимо подобное «благоустройство» теперь станет нормой, так как зеленый двор – «пережиток социализма», а «уважаемым людям» нужна парковка, и в скором времени каждый житель города может обнаружить, что живет на парковке».
Жители дома 98а по ул. Киевской