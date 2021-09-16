Снижение спроса на образование

Текущий год запомнится абитуриентам тем, что ежегодная приемная кампания потерпела фиаско – впервые за 30 с лишним лет существования Российской Федерации количество мест в вузах превысило количество желающих в них поступить. Свободные платные и бюджетные места оказались даже в самых престижных учебных заведениях.
Поколение ЕГЭ
Коронавирусные ограничения в этом году не обошли стороной и абитуриентов, желавших поступить в вузы, — прием проходил в онлайн-формате и это имело свои специфические последствия, т. к. сайты учебных заведений иногда работали с перебоями. Да и не у всех, желающих поступить, была возможность сдавать документы и вступительные экзамены по интернету. Как следствие, вузы были вынуждены объявить дополнительный набор, в том числе и на бюджетные места. Это не прошло мимо внимания экспертов, заговоривших о том, что высшее образование в России переживает серьезный кризис, а отвратительно организованная вступительная кампания привела к тому, что в проигрыше оказались и абитуриенты, и вузы.
Примечательно, что перед этим ректоры трех самых престижных московских вузов (МГИМО, ВШЭ и МВТУ) оптимистично отчитались о том, что исходя из предварительных итогов приемной кампании 2021 года были побиты все рекорды по желающим поступить. Согласно их заверениям, бюджетных мест даже не должно было хватить всем победителям олимпиад, медалистам и набравшим 100 баллов на ЕГЭ.
Однако реальность оказалась весьма неожиданной — даже самые престижные вузы страны не набрали абитуриентов на бюджет. У многих возник вопрос — а насколько сейчас необходимо наличие высшего образования и не является ли заветный диплом пережитком прошлого?
По мнению доцента кафедры политэкономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова, сегодня все недостатки системы ЕГЭ, которую многократно и справедливо критиковали, проявились особенно ярко. «Егэшное» образование привело к тому, что вчерашние школьники не чувствуют уверенности в своих силах и знаниях. Как напомнил эксперт, в этом году отменили «вторую волну» зачисления, а на «первую волну» отвели всего 72 часа. В результате абитуриенты оказались в сложной ситуации — если они не попадали в «первую волну», то рисковали вообще ни никуда не поступить. Многие отказались от поступления в ведущие и престижные вузы, предпочтя синицу в руках.
«Из-за отмены «второй волны» зачисления абитуриенты, которые и хотели бы пойти учиться по выбранной специальности, просто не успевали за 72 часа, отведенные на «первую волну», разобраться, куда подать документы, тем более, что число вузов было увеличено, как и количество специальностей. В такой критический момент началась нервотрепка, люди спешно решали, куда им поступать, к тому же сама система приема документов дала сбой из-за наплыва обращений абитуриентов», — прокомментировал Максим Чирков.
Детям «подрезают крылья»
Безусловно, во все времена поступление в вуз было непростым делом и сопровождалось нервотрепкой. Однако, никто и подумать не мог, что сейчас абитуриенту могут отказать в приеме документов не из-за низкого проходного балла (с этим все в порядке), а потому, что он не подписал согласие на автоматизированную обработку персональных данных. Уже есть примеры, когда без проставленной в нужном месте галочки и согласия на обработку ОПД документы просто возвращались обратно.
Почему возможна такая ситуация? Почему в такой категоричной форме от абитуриентов требуют дать согласие на обработку персональных данных?
Возможно, ответ кроется в том, что современная система российского высшего образования все более подстраивается под крупные холдинги и корпорации, в угоду интересам тех, кто сейчас «заказывает» специалистов.
По словам Ольги Летковой, директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, председателя Ассоциации родительских комитетов и сообществ, в конечном итоге все эти данные на хороших студентов собираются и перетекают в определенные корпорации.
«В системе образования происходят такие трансформации еще со школы. Вот это — ранняя профилизация, после чего ученику практически закрыта дорога в какой-то другой профиль, и он идет по какой-то конкретной стезе», — отмечает эксперт.
В результате студент либо подчиняется этим общим правилам глобальной интернет-системы, в которой есть заинтересованные работодатели, подыскивающие себе кадры, либо оказывается вне этой системы. Узкоспециализированное образование в школе приводит к тому, что детей чуть ли не с младших классов вынуждают определяться со своей будущей профессией. Таким образом ученика лишают свободы выбора, в то время как его можно сделать осознанно в более позднем возрасте, когда произойдет становление личности. Когда молодой человек поймет, чем бы ему хотелось заняться в жизни, дорога к желанной цели будет практически закрыта. Трагедия? Безусловно!
«Когда принимались все эти законы о цифровизации, родительская общественность была очень против. Мы добились того, что у человека должно быть право, исходя из его религиозных или других соображений, пользоваться либо бумажными, либо цифровыми документами», — добавила Ольга Леткова. Возвращаясь к теме провала приемной кампании-2021, она предложила, пусть и в сентябре, но провести добор студентов, «вторую волну», учитывая, что система поступления в этом году не была продумана до конца. И ответственность за то, что многие абитуриенты не смогли поступить в вузы, а пустые места остались, лежит на государственных органах, которые регулируют эти вопросы. Это поможет снизить напряжение из-за того, что случилось, считает она.
Кризис образованности
Именно исходя из подобной сложившейся ситуации специалисты заговорили о развившемся кризисе высшего образования — современная система в этом году наглядно проявила все имеющиеся недостатки.
Основная проблема в том, что многие абитуриенты поступают по принципу «лишь бы куда». А все из-за того, что вуз, куда они мечтали поступить, для них недостижим, и они идут в другой, куда гораздо проще поступить. И вот в неинтересном институте они будут учиться пять лет, вполне вероятно за счет государства. А получив диплом, они прекрасно понимают, что работать по этой специальности они не будут никогда. «Свободная касса!»
Согласно статистике, 64 % получивших высшее образование специалистов не работают по той специальности, которой они учились. И это серьезная проблема, приведшая к кризису высшего образования. <...>
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Подготовил Роман Молотов
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