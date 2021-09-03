Кибальчиш и цена выбора

Довольно часто, в период избирательных компаний, можно услышать об использовании властями админресурса: представители администраций — школ, вузов, больниц и т. д. Используя свое положение, они вынуждают рядовых работников, голосовать за провластных кандидатов. Хорошо пенсионеру, а еще лучше военному пенсионеру, он может сделать свободный выбор, не рискуя остаться без средств к существованию.
Остальные же, если не выполнят указания начальства, могут лишиться премии, подвергнуться притеснениям, и в конце концов потерять работу. Следует сразу отметить, что в странах, где власть принадлежит народу, т. е. в демократических странах, админресурс не используется — нет необходимости. Используется админресурс, как правило, в странах, где государственная власть находится в руках богатого меньшинства, эксплуатирующего, обирающего и обманывающего большинство населения, т. е. народ. Иногда система использования админресурса в этих странах дает сбой и народ выбирает депутата не от власти. В этом случае избранник становится по-настоящему народным депутатом. Такие люди очень раздражают и пугают власть, и их стараются не допускать к выборам. Большинство неугодных снимают еще на подступах к попаданию в списки. Тех же, кто в списки попал, избирательная комиссия снимает с выборов, по всяким надуманным причинам. При этом, милое личико с телеэкранов начинает гневно осуждать такого кандидата, ссылаясь на данные прокуратуры. И не важно, правдивы эти данные или нет, как не важно и то, что провластный кандидат как раз-то и владеет акциями американской корпорации, но его никто не снимает. Но, повторяю, что такое творится в странах, где власть находится в руках богатого меньшинства. В нашей стране, где, по конституции, народ является «источником власти», такого же не может быть?
Совсем недавно, на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны. А что вообще означает слово «разложение»?
В различных областях современной науки существует свое толкование этого слова. Если взять естествознание, то это аммонификация, а попросту гниение. Очень мудрая народная поговорка гласит: «Рыба гниет с головы». В нашем случае эта поговорка применима и в социологии, т. е. разложение общества — это его гниение, но прежде начинает гнить его правящая верхушка. Но это все у них, там за бугром. Разве может это быть у нас, тем более что, в качестве примера, министр привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию. А потому, нам всем нужно принять самое активное участие в предстоящих выборах.
Особенно это касается пенсионеров, которые сидят со своими бедами и проблемами и надеются, что кто-то решит их. Что придет Красная армия, как в той сказке про Мальчиша-Кибальчиша, и их беды закончатся. К вашему сожалению, товарищи пенсионеры, нет уже той Красной армии и ее бойцы спят вечным сном. Теперь решение ваших проблем зависит от того, воспитали ли вы сами новых Кибальчишей, и от того, какая сегодня ваша гражданская позиция, — проголосуете вы за по-настоящему народных выдвиженцев или нет.
Александр Серый