Грудинин посетил племенное хозяйство

14 сентября директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кандидат в Президенты РФ от Коммунистической партии РФ Павел Грудинин приехал в Крым. Целью визита было общение с избирателями, знакомство с проблемами АПК полуострова, посещение сельскохозяйственных предприятий Крыма.
Совместно с кандидатами в депутаты Госдумы РФ Александром Тарнаевым, Сергеем Богатыренко, Оксаной Тараниной, Андреем Кочеихиным Павел Грудинин отправился в пгт Первомайское Первомайского района на предприятие Крым–Фарминг, занимающееся производством молока, а также племенной работой по разведению коров голштинской породы.
«Предприятие у нас работает круглый год. Поголовье составляет порядка 7800 голов КРС, — отметил генеральный директор ООО «Крым–Фарминг» Владимир Казюк. — Кроме того, мы также занимаемся выращиванием, уборкой и заготовкой кормов для своих нужд».
Обширная территория хозяйства удивила директора Совхоза имени Ленина своим «детским садом» для телят. В крымском хозяйстве телята от месяца до двух живут в фанерных домиках, а в хозяйстве Грудинина телятам ставят пластиковые.
«Для Крыма фанера предпочтительнее, т. к. у нас температура летом может подняться и до 50 градусов тепла. Пластик на такое не рассчитан. Он начинает выделять вредные вещества, а фанера нет, и телятам в жару в таких домиках прохладнее, — отметил Владимир Казюк. — По мере подрастания животные переводятся в другие загоны, где находятся на свободном содержании».
«А зимой коровы не мерзнут», — поинтересовался Павел Николаевич. На что получил ответ, что даже при минус 15–20 животные чувствуют себя хорошо, потому что ежедневно получают сбалансированный рацион. Также на территории предприятия есть свой кормоприготовительный завод.
«Да это важно, ведь качество молока зависит от корма: что у коровы на языке, то и в молоке», — сказал Павел Грудинин.
На предприятии работает 173 сотрудника, включая администрацию. Крым–Фарминг поставляет высококачественное молоко четырем крымским молочным заводам (в Джанкое, Саках, Алуште, Раздольненском районе), отгружая в сутки порядка 80 тонн.
«Молоко очень вкусное, сладкое, — оценил качество крымского продукта Павел Грудинин. — Это действительно передовое предприятие Крыма несмотря на все трудности, которые оно испытывает».
Напомним, что проблема обеспечения Крыма водой вследствие перекрытия Украиной Северо–Крымского канала, в первую очередь сказалась на агропромышленном комплексе республики. Аграрии прекратили выращивать влаголюбивые культуры и перешли на те, которые требуют меньшего полива. Тем не менее, полив необходим даже для выращивания ржи, рапса, тритикале, кукурузы — культур, которые выращивают на корм КРС предприятие Крым–Фарминг. Для полива предприятие построило водный накопитель — небольшой ставок, наполняемый из скважины. Насосами драгоценная влага перенаправляется по специальной системе для орошения полей предприятия.
Кстати, сам Северо-Крымский канал находится недалеко от пгт Первомайское и Павел Грудинин имел возможность своими глазами увидеть сухое, заросшее травой русло канала, отметив, что скважины и переброска русел нескольких маловодных речек — это только временное решение проблемы, и нужно решать проблему водоснабжения полуострова в более глобальном масштабе.