Важная роль наблюдателя

Предвыборная повестка нашей страны, диктует выбор направления информации. Наиболее актуальным сейчас является вопрос о честности выборов. В связи с этим, расскажем вам о тех, кто призван определить, насколько объективно и честно проводится избирательный процесс, это наблюдатели.
Люди, которым позволено находиться на избирательном участке по месту проживания, которые имеют право наблюдать за избирательным процессом, называются наблюдателями. Их цель — предупреждать различные нарушения, связанные с процессом голосования, сохранения результата и подсчетом голосов избирателей. Для этого существует институт наблюдателей.
Важно то, что каждая политическая партия, каждый кандидат, может представить на каждом избирательном участке по своему наблюдателю.
«В Крыму 1 131 избирательный участок, поэтому наша задача на каждый участок направить наблюдателей: одного от партии, другого от кандидата, которые и будут наблюдать за избирательным процессом на протяжении всех трех дней, — отметил Алексей Нестеренко, секретарь по организационной работе КРО КПРФ. — Кроме того, на выборах могут присутствовать представители СМИ, они тоже могут представлять кандидата или партию и также осуществлять наблюдение за избирательным процессом».
Наблюдателем может быть любой гражданин Российской Федерации, кроме членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, действующих депутатов, госслужащих, занимающих руководящие должности, судей, прокуроров и др.
«Наблюдатель имеет право вести фото и видеосъемку. Для этого нужно уведомить председателя избирательной комиссии, который выделит наблюдателю место с наилучшим обзором для ведения фото- и видео фиксации проведения избирательного процесса: работы членов избиркома, кабинок для тайного голосования и урн, или комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), чтобы наблюдатель мог уследить за какими-либо нарушениями избирательного процесса и закона о выборах, — рассказала Екатерина Евсенкова, заведующая партийно-организационным отделом КРО КПРФ. — Также, первое, с чем должен ознакомиться наблюдатель, это список избирателей, по которым члены избирательной комиссии выдают бюллетени для голосования. Важно, чтобы в списке не было каких-то лишних подписей, закорючек, пометок, подозрительно выглядящих. Наблюдатель имеет право ознакомиться визуально со списком. Фотографировать нельзя, но визуально оценить, все ли там в порядке — это обязательно. Можно записать количество, например, в этом листе 200 избирателей, а по итогу окажется, что по этому участку 400 бюллетеней. Это очень важный и самый первый момент, на который должен обратить внимание наблюдатель, появившись на своем рабочем месте».
В Крыму 9 городов оснащено КОИБами и на этих избирательных участках вбросы практически исключены. На остальных участках, а также на выездных голосованиях проводится все вручную, поэтому роль наблюдателей для предотвращения фальсификации будет очень важна. По словам Алексея Нестеренко, наблюдателям не всегда удается поехать на выездные голосования по различным причинам. Например, банально нет места в легковой машине, на которой перемещается выездная избирательная комиссия.
Еще одна важная роль наблюдателя именно на этих трехдневных выборах заключается в том, чтобы после каждого дня голосования проследить за строгим соблюдением сохранности бюллетеней. Для этого наблюдатель, в числе прочих ответственных лиц, обязан поставить свою подпись на сейф-пакете, в который упаковывают бюллетени из урн для голосования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить определенные нарушения, например, вбросы, подмену бюллетеней, фальсификацию, их порчу и т. д.
Кроме того, присутствие наблюдателей также очень важно при подсчете голосов.
«Они не принимают участие в самом процессе, сидят в стороне, но наблюдают за тем, чтобы объявленные председателем УИК за определенную партию, кандидата бюллетени, попадали в свою стопку, и могут фиксировать количество голосов за ту или иную партию, кандидата, — уточнил Алексей Нестеренко. — Например, на выборах в Госсовет РК, наблюдатели фиксировали нарушения, тут же составляли жалобы, заявления, которые поступали в вышестоящие органы избирательных комиссий, люди выезжали, разбирались. Имелись факты нарушений, по которым проводилось своевременное реагирование. Как правило, у наблюдателей есть образцы некоторых документов, составленных в зависимости от характера нарушения. Также, у нас по каждому районному и городскому комитету создан избирательный штаб, в который входят первый секретарь, доверенные лица, грамотные опытные люди, а также создан республиканский избирательный штаб, в рескоме компартии, в котором работают грамотные и опытные в избирательном процессе юристы, специалисты, представители избиркома, которые будут оказывать всевозможную поддержку региональным избирательным штабам и наблюдателям».
От компартии и кандидатов мажоритарщиков, выдвинутых КПРФ, в этом году на избирательных участках Республики Крым будет представлено около 1 500наблюдателей. <...>
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Лилия Косса
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