Теперь нам этого точно нельзя

Напомним, что еще в конце прошлого года президент подписал много новых законов, которые должны усложнить жизнь политическим активистам, журналистам и обычным гражданам. Но и этот год в плане запретов был ничуть не менее продуктивным. Для тех, кто забыл, что запретили гражданам Россиийской Федерации, напоминаем.
Пикетная очередь — наказуема
Формальных запретов на организацию митингов и шествий у нас нет, но по факту постоянно, под разными предлогами, их организаторам чиновники отказывают в согласовании акций. Единственное, что еще пока не запретили, — одиночный пикет, который согласовывать с властями не нужно. А вот пикетные очереди, это когда пока один протестующий стоит с плакатом, в очереди стоят десятки или сотни других людей, теперь под запретом.
30 декабря 2020 г. Владимир Путин одобрил поправки, согласно которым суд может признавать пикетные очереди требующим согласования с властями публичным мероприятием, а вместе с ними и «массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений», например, «прогулки» протестующих.
Наклеветать на пятилетку
Теперь по статье о клевете можно получить срок до пяти лет. Это правонарушение по статье 128.1 УК РФ. За клевету в прессе, публичных выступлениях, интернете или в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных» грозит до двух лет колонии. Если в публикации утверждается, что человек страдает опасным заболеванием, ее автора могут лишить свободы на срок до четырех лет.
Максимальный срок — до пяти лет колонии — закон предусматривает для клеветы, соединенной с «обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» или тяжкого или особо тяжкого преступления. Это касается, например, обвинений в изнасиловании или убийстве.
Не ваше дело, что у нас есть
Принято и подписано правительством и президентом требование закона о том, что личные данные или сведения об имуществе судей, прокуроров или силовиков засекречиваются не только при угрозе их жизни или здоровью, но и без таковой. К перечню должностей, подпадающих под действие данного закона, добавили также сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ, СВР, ФСО, Нацгвардии. Руководители ведомств будут сами решать, каких подчиненных засекречивать, даже если никакой угрозы для них нет.
Также запрет на выдачу информации касается паспортных служб, ГИБДД, а также «информационно-справочных фондов», например, Росреестра и ЕГРЮЛ.
Теперь ты «иноагент»?
Любого человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» по закону, подписанному нашим президентом. В реестр иностранных агентов можно попасть за выражение мнения о действиях чиновников, участие в политических движениях, наблюдение на выборах, организацию массовых мероприятий, если власти сочтут, что это делалось в «интересах иностранного источника». Наказанием за такие выводы может стать лишение свободы до 5 лет для физлиц, которые были привлечены к административной ответственности по статье 19.7.5–4 КоАП и самостоятельно не зарегистрировались в реестре. Сроки до двух лет также ввели и для «СМИ — иностранных агентов». Но физическое лицо тоже может войти в реестр «СМИ — иностранных агентов», если получает «зарубежное финансирование» и участвует в создании или распространении материалов издания или юрлица, признанного «иностранным агентом» — например, дает комментарий журналистам или постит ссылки в соцсетях.
Госзакупки уже не те…
На днях правительством был утвержден запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов.
«В госзакупках электроники меняются правила — вводится запрет на закупку импортной продукции и правило «второй лишний». Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)», — говорится в сообщении пресс-службы этого профильного ведомства.
Согласно разъяснению Минпромторга, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Речь идет о компьютерах портативных массой до 10 кг, таких как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичной компьютерной техники, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах. <...>
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