Бюджет – 2022: сюрпризы бывают разными

Недавно на онлайн-совещании с членами кабмина премьер-министр Михаил Мишутин заявил, что рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета на 2022 год и плановый период следующих двух лет. Однако необходимо посмотреть, что стоит за таким громким заявлением и что действительно приготовили народу чиновники.
Отрезать все ненужное
Согласно проекту бюджета России на 2022 год, рост доходов бюджета достигнет 25,2 трлн рублей, а расходы планируются на уровне 23,6 трлн рублей. В основе бюджета по словам Михаила Мишустина «одна простая идея: рост благополучия людей. Ведь главное — это забота о наших гражданах. Именно такие первоочередные задачи определены Президентом в Указе о национальных целях развития страны».
Однако в предложенном проекте бюджета на будущий год правительство заложило сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям. Но обо всем по порядку.
Нагнетание в обществе истерики по поводу пандемии коронавируса, заявления о начале четвертой волны и официально фиксируемые «рекорды» по количеству смертей не помешали урезать расходы на финансирование системы здравоохранения на 117 млрд рублей, то есть 8,6 % от суммы нынешнего года. В принципе, дело ясное — выборы прошли, перед электоратом уже нет смысла расшаркиваться.
По всей видимости, исходя из подобной логики, были урезаны расходы и на социальную политику. Пенсионерам, семьям с детьми и военным можно уже не бросать жалкие подачки и поэтому «социалку» сократили на 6 % или на 371 млрд рублей. Естественно «под нож» пустили траты на пенсионеров — расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» будут урезаны на 152 млрд рублей. Это, однако, не сказалось на ассигнованиях на пенсии военным пенсионерам — они вырастут на 427 млрд рублей. Ну хоть кому-то повезло.
Расходы на поддержку национальной экономики уменьшены на 4,2 %, это в пределах 152 млрд рублей, и в 2022 году составят 3,461 трлн рублей. Не избежала сокращения и государственная программа развития атомной энергетики — ее подрезали на 32 млрд рублей, а финансирование космической деятельности обеднело на 40 млрд. Программу развития фармацевтической промышленности сократили в два раза (на 4,6 млрд рублей), радиоэлектронной промышленности — на 30 % (или 12,9 млрд рублей), судостроения для месторождений на шельфе — на 20 % (или 4,4 млрд рублей). Госпрограмму развития авиапрома сократили практически в три раза, а госпрограмму «экономического развития и инновационной экономики» — почти в шесть раз! Отметим, что расходы по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», напротив, вырастут на 87 млрд рублей, а по программе научно-технологического развития — на 235 млрд рублей.
Ожидаемо «под нож» пустили расходы на спорт (– 6,5 млрд рублей) и трансферты на поддержку регионов (– 68 млрд рублей). Олимпиада кончилась, да и сборная российских спортсменов все равно выступает под другим позорным флагом, ну, а регионы сколько не корми, им все мало. Хорошо хоть культуру не тронули, оставили те же 154,9 млрд рублей в год. Правда, глядя на современную эстраду, телевидение и прочие ее отрасли, остается сомневаться, что она у нас на должном этическом и эстетическом уровне, но для биомассы, которой народ считает «элитка», и такое сойдет.
Усилить защиту
Подсчитав сокращение бюджетных расходов на медицине, экономике и социальной поддержке граждан, получили цифру порядка 640 млрд рублей — сумма достаточно внушительная. Все мы знаем о законе сохранения энергии — если где-то убавилось, значит такое же количество должно прирасти в другом месте. «Другим местом» в данном случае у нас являются силовые структуры, которые получат рекордное с 2012 года финансирование. Таким образом, расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в Бюджете‑2022 увеличиваются на 415 млрд рублей, то есть сразу на 17 %! Такого бюджет России не видел со времен протестов на Болотной 10 лет назад. Ассигнования на «национальную оборону» вырастут на 129 млрд рублей, до 3,51 трлн рублей.
Подобные переброски значительных финансовых потоков весьма ожидаемы — власть готова пожертвовать здоровьем, соцподдержкой и благополучием граждан ради увеличения финансирования силовиков. Если недовольные своей нищетой россияне выйдут с протестами на улицу, их встретят прикормленные представители власть имущих и укажут на «законное» место «на коврике у двери».
Подсчитать правильно
А теперь, самое время поговорить о нищете. Согласно данным Росстата о реальных располагаемых доходах населения, за первый квартал 2021 года жители страны обеднели на 3,6 %, а во втором квартале доходы граждан России выросли на 6,8 % в годовом выражении (в сравнении с провальным 2020 годом). По данным того же Росстата, в России людей с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2021 года было 19,1 млн человек — такой уровень бедности оценивается в 13,1 %. Для примера, в I полугодии прошлого года численность бедных оценивалась в 19,4 млн человек, а уровень бедности составлял 13,2 %.
Во II квартале 2021 года уровень бедности составил 12,1 % (17,7 млн человек относилось к бедным). Вдумайтесь в эти цифры! Каждые 12 человек из ста в России живут за чертой бедности!
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Подготовил Роман Молотов
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